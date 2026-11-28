

Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong sinh hoạt và sản xuất ở một số địa bàn của Đắk Lắk. Năm nay, các hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn được triển khai tại 20 trường học thuộc 8 xã có nguy cơ cao. Qua đó giúp trên 25.000 lượt học sinh được tiếp cận kiến thức về nhận biết nguy cơ, cách phòng tránh và xử lý tình huống khi phát hiện bom mìn, vật nổ.

Cùng với các buổi ngoại khóa, học sinh còn tham gia vẽ tranh tuyên truyền về cách phòng tránh tai nạn. Gần 300 tác phẩm được chọn dự thi cấp tỉnh trong cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ”.

Hơn 25.000 lượt học sinh tại Đắk Lắk được hướng dẫn nhận biết nguy cơ và cách ứng phó khi phát hiện vật nghi là bom, mìn, vật nổ.

Tham gia các hoạt động, em Lê Sỹ Nguyên, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Bài học lớn nhất đọng lại trong em sau chương trình là một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng có thể cứu rỗi cả một đời người. Khi gặp vật thể lạ, tuyệt đối không chạm vào, không nhặt lên, không đá, không ném và càng không tò mò tìm cách tháo gỡ chúng. Hãy lùi lại thật xa và báo ngay cho người lớn hoặc cơ quan chức năng".

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền trong các trường học, thông tin phòng tránh tai nạn bom mìn cũng được phát trên sóng phát thanh địa phương bằng 5 thứ tiếng dân tộc, gồm Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng góp phần tăng khả năng tiếp cận thông tin của bà con dân tộc thiểu số.

Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ tại Đắk Lắk.

Đại tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể để duy trì các hoạt động tuyên truyền. “Bộ CHQS tỉnh sẽ đồng hành, cộng đồng trách nhiệm cùng Trung tâm để tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các nội dung như đề nghị của các đồng chí. Và tôi cũng rất trân trọng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, nhất là Sở Giáo dục, Tỉnh đoàn, chúng ta cùng đồng hành với Trung tâm trong công việc hết sức ý nghĩa này. Các bạn học sinh, mỗi bạn sẽ là một đại sứ truyền thông lan tỏa và chúng ta cùng nhau để không có bom mìn trên quê hương, đất nước chúng ta, và không còn những nạn nhân bom mìn”, Đại tá Trương Minh Hồng khẳng định.

Ban tổ chức phối hợp trao 120 triệu đồng hỗ trợ 20 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổng kết và trao 63 giải cuộc thi “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” tặng các cá nhân và tập thể xuất sắc. Phối hợp với Tổ chức PeaceTrees VietNam trao 120 triệu đồng hỗ trợ 20 nạn nhân bom, mìn có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk.

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