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Đắk Lắk ghi nhận 4 ca mắc Whitmore, một người tử vong

Thứ Hai, 13:55, 26/10/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh Whitmore, trong đó có một người tử vong. Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, nhất là khi tiếp xúc với đất, bùn và nguồn nước có nguy cơ nhiễm khuẩn.

 

Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại xã Ea Súp, phường Buôn Hồ và phường Tuy Hòa. Bệnh nhân tử vong là ông L.B.H., 57 tuổi, trú phường Tuy Hòa. Ông xuất hiện triệu chứng từ ngày 7/8/2026, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, điều trị ngày 22/9. Đến ngày 14/10, bệnh nhân tử vong sau khi được đưa trở lại nhà riêng.

Dak lak ghi nhan 4 ca mac whitmore, mot nguoi tu vong hinh anh 1
Ngành y tế Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh Whitmore trong cộng đồng.

Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn tồn tại trong đất và nước, có thể xâm nhập cơ thể qua các vết thương hở trên da. Bệnh có thể diễn biến nặng, đặc biệt ở người có bệnh nền. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi; không sử dụng động vật ốm, chết làm thực phẩm. Khi tiếp xúc với bùn đất, nước đọng, cần sử dụng găng tay, ủng bảo hộ và che kín các vết thương hở để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

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Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong do Whitmore tại Ea Súp

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh Whitmore tại Tiểu khu 280, xã Ea Súp. Đây là ca mắc thứ 3 ở tỉnh trong năm nay và là ca tử vong đầu tiên.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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