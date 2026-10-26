Đắk Lắk ghi nhận 4 ca mắc Whitmore, một người tử vong

Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại xã Ea Súp, phường Buôn Hồ và phường Tuy Hòa. Bệnh nhân tử vong là ông L.B.H., 57 tuổi, trú phường Tuy Hòa. Ông xuất hiện triệu chứng từ ngày 7/8/2026, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, điều trị ngày 22/9. Đến ngày 14/10, bệnh nhân tử vong sau khi được đưa trở lại nhà riêng.

Ngành y tế Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng bệnh Whitmore trong cộng đồng.

Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn tồn tại trong đất và nước, có thể xâm nhập cơ thể qua các vết thương hở trên da. Bệnh có thể diễn biến nặng, đặc biệt ở người có bệnh nền. Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh.

Ngành y tế khuyến cáo người dân ăn chín, uống sôi; không sử dụng động vật ốm, chết làm thực phẩm. Khi tiếp xúc với bùn đất, nước đọng, cần sử dụng găng tay, ủng bảo hộ và che kín các vết thương hở để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.