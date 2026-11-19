Bệnh nhân tử vong là cháu H.S.N., 3 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú buôn Ea Wi, xã Krông Pắc. Theo điều tra dịch tễ, tối 6/11, cháu khởi phát sốt, ho khan, sổ mũi. Ngày hôm sau, gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Krông Pắc khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị. Kết quả xét nghiệm nhanh NS1 dương tính với virus Dengue.

Khoa Nhi cấp cứu - Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên mỗi ngày ghi nhận trên 100 ca mắc sốt xuất huyết.

Đến ngày 11/11, bệnh nhi diễn biến nặng, được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue có sốc, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu. Sau đó, trẻ bị suy hô hấp độ IV, suy đa tạng, tràn dịch đa màng và xuất huyết tiêu hóa. Dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh không cải thiện.

Ngày 16/11, gia đình xin đưa trẻ về nhà và bệnh nhi tử vong sau đó. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi nhiễm virus Dengue tuýp 1.

Qua điều tra, Trung tâm kiểm soất bệnh tật tỉnh Đắk Lắk ghi nhận bà của bệnh nhi cũng mắc sốt xuất huyết, khởi phát từ ngày 4/11, và đã được điều trị-xuất viện ngày 13/11. Các thành viên khác trong gia đình chưa ghi nhận triệu chứng.

Ngành y tế đã phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhi và 100 hộ dân xung quanh, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch. Tính đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 12.808 ca mắc sốt xuất huyết tại 508 ổ dịch, trong đó 79 ổ dịch đang hoạt động.