Đắk Lắk hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng để tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” trong toàn tỉnh

Kết luận số 430, ngày 5/11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thống nhất chủ trương hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến gần 15,5 tỷ đồng, trên cơ sở đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Khoản hỗ trợ tạo điều kiện để các khu dân cư tổ chức bữa cơm chung, giúp cán bộ và người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. UBND tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm rà soát, cân đối nguồn kinh phí, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm chuyển kinh phí hỗ trợ đến các thôn, buôn, tổ dân phố trước ngày 10/11.

Tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ mỗi khu dân cư 10 triệu đồng tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”

Với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 17-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc chuẩn bị ngày hội tại cơ sở còn gắn với biểu dương các khu dân cư tiêu biểu và chăm lo những gia đình khó khăn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk cũng dự kiến bố trí 2.330 suất quà tặng hộ nghèo và gia đình chính sách, mỗi suất 500.000 đồng.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra từ ngày 17-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

“Mặt trận cũng hướng dẫn các xã, phường rà soát, lựa chọn từ 1-2 khu dân cư tiêu biểu trên địa bàn để đề nghị khen thưởng. Đồng thời, các địa phương báo cáo Thường trực Tỉnh ủy phân công ủy viên Ban Thường vụ, tỉnh ủy viên phụ trách địa bàn đến dự, động viên các khu dân cư tiêu biểu; kết hợp trao nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn”, ông Phạm Văn Bảy thông tin.