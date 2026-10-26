Đắk Lắk: Huy động 5.000 tỷ đồng để phát triển 20 xã đặc biệt khó khăn

20 xã điểm được lựa chọn trong số 51 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, 14 xã có từ 7 tiêu chí đặc biệt khó khăn trở lên, có nhiều khó khăn về hạ tầng, sản xuất và dịch vụ thiết yếu.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, mỗi xã có ít nhất một mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn, một chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, cải thiện môi trường sống.

Đắk Lắk triển khai đề án tập trung nguồn lực phát triển 20 xã đặc biệt khó khăn

Nhu cầu nguồn lực dự kiến khoảng 5.000 tỷ đồng, gồm khoảng 3.000 tỷ đồng huy động tại địa phương và xã hội hóa, khoảng 2.000 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Việc bố trí kinh phí cụ thể phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn hợp pháp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các xã đã đề xuất các giải pháp để đề án sớm được triển khai trong thực tế. Ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk đề nghị sớm có hướng dẫn về danh mục ưu tiên và cơ chế lồng ghép vốn để chủ động chuẩn bị đầu tư ngay từ đầu năm 2027.

Đại biểu phát biểu tham luận, đề xuất giải pháp triển khai đề án

“Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cụ thể như các công trình cấp nước cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng các khu giãn dân cho các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Trang bị các cơ sở vật chất cho các trường, nhất là các trường dân tộc nội trú cho các em học sinh”, ông Nguyễn Duy Tính đề xuất.

Trong khi đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk đề nghị các xã lựa chọn nhiệm vụ sát nhu cầu, phát huy lợi thế về sản xuất, nghề truyền thống và du lịch gắn với văn hóa bản địa. Mỗi mô hình phải có phương án duy trì sau hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định rõ công việc, tiến độ từng năm, phối hợp bố trí nguồn lực, tránh chồng chéo giữa các chương trình. Trước mắt, tập trung chuẩn bị các điều kiện thực hiện năm 2027, ưu tiên hạ tầng thiết yếu.

Hội nghị kết nối trực tuyến với các xã điểm thuộc đề án để lắng nghe nhu cầu thực tế từ cơ sở

“Tổ chức thực hiện đề án gắn với phát triển kinh tế, đa dạng hóa các mô hình thực hiện, đặc biệt là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo cũng là một trong những tiêu chí rất quan trọng. 20 xã được chọn cần chủ động rà soát, xác định nhu cầu rõ và đề xuất phù hợp”, ông Y Nhuân Byă nhấn mạnh.