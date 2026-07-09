Đắk Lắk khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên dài 100 km

Theo đó, tuyến xe buýt số 31 có chiều dài khoảng 100 km, điểm đầu tại Km92, Quốc lộ 26 (xã M’Đrắk), điểm cuối tại Bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột. Trên toàn tuyến bố trí 140 điểm dừng đón, trả khách và 9 nhà chờ, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ vận tải công cộng.

Tuyến hoạt động hằng ngày từ 5h10’ đến 18h, với 30 chuyến/ngày, tần suất tối đa 60 phút/chuyến. Giai đoạn đầu, doanh nghiệp đưa vào khai thác 5 xe buýt điện, mỗi xe có sức chứa tối đa 60 hành khách. Giá vé được tính theo cự ly, dao động từ 15.000 đến 70.000 đồng/lượt; vé tháng từ 600.000 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Tuyến xe buýt điện đầu tiên ở Đắk Lắk.

Tại lễ khai trương, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao việc doanh nghiệp tiên phong đầu tư phương tiện vận tải xanh, góp phần thúc đẩy phát triển giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Sở đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, nhân viên văn minh, thân thiện để thu hút người dân sử dụng xe buýt.

Ngành Xây dựng Đắk Lắk cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển các loại hình vận tải hiện đại, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi xanh của Chính phủ và của tỉnh Đắk Lắk.