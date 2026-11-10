Đắk Lắk: Người dân vùng ven sông, ven biển chủ động phòng tránh lũ tại nhà

Từ ngày 9 đến 11/11, khu vực Trung bộ nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, được dự báo có mưa lớn diện rộng, cảnh báo nguy cơ cao về lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Rút kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử tháng 11 năm ngoái, người dân tại các vùng trũng thấp, ven biển của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuẩn bị nơi tránh lũ, bảo vệ tài sản và dự trữ lương thực, thực phẩm, sẵn sàng ứng phó nếu bị nước lũ chia cắt.

Ông Phan Tấn Hùng, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk gói gém các vật dụng để đưa lên gác trước khi nước dâng lên.

Tại vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk bắt đầu có mưa rải rác và giông từ tối 8/11. Trước dự báo mưa lớn sẽ gia tang trong những ngày tới, người dân ở các vùng trũng thấp ven Sông Ba, sông Bàn Thạch và Sông Cái đã hoàn thành các căn gác tránh lũ. Nhà có điều kiện thì làm gác kiên cố, hộ khó khăn hơn cũng tận dụng ván gỗ, dựng nơi trú ở vị trí cao nhất trong nhà. Độ cao của gác được tính toán vượt mức nước lũ lịch sử năm ngoái, có cầu thang chắc chắn để các thành viên gia đình có thể di chuyển lên khi nước dâng.

Ông Nguyễn Chánh Hướng, ở xóm Chùa, thôn Ngọc Phước, phường Tuy Hòa, cho biết: "Nói chung, hiện nay ai cũng làm gác chống lụt, chứ quá sợ rồi. Nhà nào có bao bóng thì trùm lại, còn lúa thì đưa lên gác hết".

Đóng gói lương thực, thực phẩm đề phòng nước lũ.

Không chỉ chuẩn bị nơi tránh lũ, nhiều gia đình còn tính đến tình huống nước dâng cao, có thể ngập đến mái nhà. Ông Phan Tấn Hùng, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, đã chuẩn bị cả phương án thoát hiểm trong tình huống xấu nhất: "Cũng có nhà mua ván làm gác lên để có mình trèo lên ở, mà nếu mà ngập lên ở đó thì mái ngói cũng chuẩn bị cưa lách sẵn rồi".

Sau trận lũ năm ngoái khiến hàng trăm tấn lúa bị hư hại, năm nay, người dân đặc biệt chú trọng bảo quản lúa giống và lương thực dự trữ. Phần lúa dư được bán đi, số còn lại được đóng trong nhiều lớp bao ni lông, buộc kín và đưa lên vị trí cao. Xe máy, thiết bị điện tử, quần áo, chăn màn,... cũng được bọc kín để hạn chế hư hỏng khi nước tràn vào nhà.

"Bây giờ nhà nào cũng chuẩn bị. Một bao lúa thì tới ba cái bao bóng, một bao bóng ở trong, rồi một bao phân ở ngoài, rồi tiếp cái bao bóng ngoài nữa bỏ trùm vô, xong rồi lấy sợi dây ba ga (dây cao su) quấn lại, quập xuống rồi bỏ ở trên bàn vuông là nó không bị ướt", bà Trần Thị Lịch, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, chia sẻ cách bảo quản lúa của gia đình.

Người dân làm gác cao để tránh lũ.

Một việc không thể thiếu là dự trữ thực phẩm, nước uống và các vật dụng thiết yếu. Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, nhiều gia đình đã chủ động chuẩn bị lượng nhu yếu phẩm đủ dùng từ 5 đến 7 ngày.

"Làm cho một lần mất hồn rồi. Bây giờ chuẩn bị như mua bánh tráng rồi mì tôm, rồi gạo đồ ăn đem lên, nước với cả than đấy, mình nấu mình ăn", bà Nguyễn Thị Liễu, ở xã Hòa Thịnh ở xã Tây Hòa, cho biết.

Từ sự chủ động của từng gia đình đến phương án ứng phó của chính quyền địa phương, phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương xây dựng phương án sát với đặc điểm từng vùng, từng cấp độ thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong tổ chức ứng phó: "Tôi yêu cầu là bốn tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, bố trí làm sao có phương án cho đầy đủ. Chủ tịch Ủy ban các xã phường là người chịu trách nhiệm toàn diện, phải trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Phân công hoạt động xã bám sát từng thôn, từng khu phố xung yếu".

Người dân mua bao ni lông để đóng gói đồ đạc, vật dụng đề phòng nước lũ.

Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. Phương châm “4 tại chỗ” chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đến từng địa bàn, từng hộ dân. Sự chuẩn bị từ mỗi gia đình, cùng với phương án ứng phó chủ động của chính quyền cơ sở, sẽ góp phần hạn chế tình trạng bị động, giảm áp lực cho lực lượng cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại khi mưa lũ xảy ra.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ lũ quét ở Đắk Lắk VOV.VN - Mưa lớn từ tối 30/10 đến ngày 31/10 gây ngập cục bộ tại một số khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, làm sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn vào cầu Suối Cái. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn hiện hữu.