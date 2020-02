Đắk Lắk: Phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về nCov

Hôm nay, 7/2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCov.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với công an mời đối tượng đăng tin sai sự thật lên trụ sở làm việc.

Trước đó, trưa ngày 5/2, anh N.T.T, sinh năm 1991, ở đường Ama Khê, TP. Buôn Ma Thuột đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin có nội dung “Virus Corona đã có mặt tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk”, gây hoang mang lo lắng trong dư luận. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tiến hành xác minh và xác định nội dung vừa nêu là sai sự thật. Qua làm việc, T. đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã thông tin không đúng sự thật.

Căn cứ Quy định tại điểm G, Khoản 3, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; chủ tài khoản này bị xử phạt hành chính số tiền là 5.000.000đ (năm triệu đồng), có áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì tài khoản này đã nhanh chóng gỡ bỏ thông tin, giảm bớt hậu quả; thành thật hối lỗi và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong suốt quá trình xử lý vụ việc

Ông Nguyễn Công Bẩy, Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua theo dõi của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua đã phát hiện khoảng 10 trường hợp có hành vi sai phạm tương tự. Trong những ngày tới Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh mời làm việc đối với một số trường hợp khác có hành vi thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV./.