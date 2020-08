Đắk Lắk phát hiện vụ vận chuyển 125.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc

Chiều nay (5/8), Thượng tá Trần Văn Thịnh – Phó trưởng Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an thị xã đang tiến hành các thủ tục cẫn thiết để xử lý một nam tài xế vận chuyển 125.000 khẩu trang y tế trái phép.

Tài xế bị xử lý là Nguyễn Minh Chiến, 39 tuổi, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào trưa (4/8), trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an - ninh trật tự trên quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn phường Bình An, thị xã Buôn Hồ, lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát: 47B-020.04 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Minh Chiến. Kiểm tra nhanh trên xe, công an phát hiện xe có khoảng 50 thùng cát tông lớn chứa khẩu trang y tế hiệu FUJI MASK.

Số khẩu trang không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tổng cộng có 125.000 khẩu trang y tế được đóng gói cẩn thận trong bao ni lon cất giấu trong các thùng cát tông. Tài xế Chiến không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ, hóa đơn hợp pháp nào liên quan đến số khẩu trang vừa nêu.

Công an thị xã Buôn Hồ đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý tài xế theo quy định pháp luật./.