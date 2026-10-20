Đắk Lắk quy tập hài cốt 2 liệt sĩ tại căn cứ H9 trên núi Chư Yang Sin

Trước đó, trong quá trình tìm hoa phong lan tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin, anh Trần Hải, ở buôn Ja, xã Hòa Sơn phát hiện hai nấm mộ nằm gần bờ suối, cách nhau khoảng 3m. Mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng một hòn đá. Khu vực này còn có nhiều vật dụng của bộ đội, cách Bệnh xá dã chiến của căn cứ H9 khoảng 300m. Từ những dấu hiệu trên, anh Hải đã báo tin cho Đội K51 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông.

Hai phần mộ liệt sĩ cách nhau 3m và nằm gần suối trên dãy núi Chư Yang Sin. Mỗi phần mộ được đánh dấu bằng một hòn đá. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tiếp nhận thông tin, ngày 19/10, các lực lượng vượt hơn 20km đường rừng đến khảo sát, tổ chức tìm kiếm và quy tập được hài cốt 2 liệt sĩ cùng nhiều di vật. Hiện, hài cốt 2 liệt sĩ được bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Khu căn cứ H9, nằm trên sườn núi Chư Yang Sin, là căn cứ địa cách mạng, trung tâm đầu não của tỉnh Đắk Lắk trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây từng diễn ra nhiều hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo kháng chiến của Tỉnh ủy; đồng thời là địa bàn chiến lược, nơi quân và dân ta chiến đấu, hy sinh để bảo vệ căn cứ.

Đội K51 và lực lượng chức năng xã Krông Bông tổ chức quy tập tại vị trí đã được xác định. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Việc tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực này cho thấy công tác tìm kiếm vẫn cần tiếp tục được đẩy mạnh, bởi nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được xác định, quy tập.

Đây là 2 hài cốt liệt sĩ tiếp theo được tìm thấy nhờ thông tin từ người dân. Qua đó, giúp đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 47 hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Khu vực này còn có nhiều vật dụng của bộ đội, cách Bệnh xá dã chiến của căn cứ H9 khoảng 300m. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Từ thực tế này, thông tin do người dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp lực lượng chức năng xác định địa điểm, thu hẹp phạm vi tìm kiếm và có thêm căn cứ xác minh danh tính liệt sĩ. Đội K51 tiếp tục kêu gọi những người biết thông tin về các phần mộ tại khu căn cứ H9 cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.