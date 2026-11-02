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Đắk Lắk sẵn sàng với nguy cơ hụt 40% lượng mưa

Thứ Hai, 17:49, 02/11/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ El Nino gây hạn hán, thiếu nước trên diện rộng trong mùa khô 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản ứng phó với các mức độ suy giảm nguồn nước, trong đó ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt, điều chỉnh sản xuất và sẵn sàng triển khai các biện pháp khẩn cấp khi hạn hán nghiêm trọng xảy ra.

 

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 451/KH-UBND về chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô 2026-2027. Dự báo, hiện tượng El Nino có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10-12/2026, có thể kéo dài đến đầu mùa hè năm 2027. Lượng mưa năm 2026 có thể thiếu hụt 20-40% so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ cao hơn từ 1-2°C.

Dak lak san sang voi nguy co hut 40 luong mua hinh anh 1
Ngày càng nhiều nông dân Đắk Lắk quan tâm hơn đến quản lý nguồn nước tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Đắk Lắk từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027 ở phía Tây của tỉnh; riêng phía Đông có thể kéo dài đến tháng 7-8/2027. Khoảng 42.000 hộ dân và 100.000 ha cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nguồn nước tại các công trình thủy lợi hiện cũng chưa được tích trữ đầy đủ. Trong số 253 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk quản lý, mới có 128 hồ đạt mực nước dâng bình thường, 19 hồ có dung tích dưới 50%. Tại phía Đông, cả 9 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý đều chưa đạt mực nước dâng bình thường.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng 3 kịch bản ứng phó tương ứng với mức độ suy giảm nguồn nước.

Với kịch bản khi nguồn nước cơ bản đáp ứng nhu cầu, các đơn vị tiếp tục vận hành công trình thủy lợi theo kế hoạch, điều tiết hợp lý và hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Khi nguồn nước suy giảm, một số khu vực thiếu nước, các địa phương phải tổ chức tưới luân phiên, điều chỉnh lịch thời vụ, rà soát diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng và chủ động chuyển đổi cây trồng tại những vùng không bảo đảm nguồn tưới. Người dân được hướng dẫn áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, giữ ẩm đất, hạn chế bốc hơi nước.

Đối với kịch bản hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng, tỉnh Đắk Lắk xác định ưu tiên tuyệt đối nước sinh hoạt, dừng sản xuất cây trồng hằng năm tại vùng thiếu nước để tập trung cứu cây lâu năm có giá trị kinh tế cao. Các phương án cấp nước khẩn cấp như huy động xe bồn chở nước, khoan giếng có kiểm soát, yêu cầu các chủ hồ thủy điện xả bổ sung nước phục vụ sinh hoạt và chống hạn sẽ được triển khai khi cần thiết.

Dak lak san sang voi nguy co hut 40 luong mua hinh anh 2
Người dân áp dụng mô hình tưới tiết kiệm và giữ thảm cỏ để tạo độ ẩm trong đất.

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện, địa phương đã chủ động đề xuất trung ương hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi và kỹ thuật điều tiết nước.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: “UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm hỗ trợ tỉnh đầu tư, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt, công trình thủy lợi, hệ thống trữ và dẫn nước; hướng dẫn xây dựng phương án điều hòa, phân phối nguồn nước phù hợp với diễn biến thời tiết, bảo đảm ưu tiên nước sinh hoạt và nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đồng thời chủ động thích ứng với nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong mùa khô”.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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