Đắk Lắk sắp xếp mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối

Theo phương án, 23 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh dự kiến được sắp xếp còn 9 đơn vị, gồm 5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 4 Trường Trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối.

UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối. Theo lộ trình, việc thí điểm sắp xếp sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027; hoàn tất việc sắp xếp toàn diện trước ngày 30/4/2027.

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 102 xã, phường

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới trường học phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, thuận lợi trong đi lại và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương; tuyệt đối không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối. Đồng thời, phải có phương án bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.

“Trong quá trình triển khai thực hiện phải lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện tối đa nhất cho các cháu trong điều kiện đi lại, sinh hoạt, tâm lý của độ tuổi, trong đầu tư cơ sở vật chất, trong việc ứng dụng chuyển đổi số vì mỗi cấp học có đặc điểm tâm lý khác nhau và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất khác nhau", ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.