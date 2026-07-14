English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk sắp xếp mạng lưới trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối

Thứ Ba, 16:50, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời sắp xếp 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên còn 9 đơn vị trước thềm năm học mới. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức chiều 14/7.

Theo phương án, 23 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh dự kiến được sắp xếp còn 9 đơn vị, gồm 5 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 4 Trường Trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối.

Dak lak sap xep mang luoi truong hoc, giam toi thieu 30 dau moi hinh anh 1
UBND tỉnh Đắk Lắk họp bàn về phương án sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối. Theo lộ trình, việc thí điểm sắp xếp sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027; hoàn tất việc sắp xếp toàn diện trước ngày 30/4/2027.

Dak lak sap xep mang luoi truong hoc, giam toi thieu 30 dau moi hinh anh 2
Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 102 xã, phường

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới trường học phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, thuận lợi trong đi lại và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương; tuyệt đối không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối. Đồng thời, phải có phương án bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.

“Trong quá trình triển khai thực hiện phải lấy học sinh làm trung tâm, tạo điều kiện tối đa nhất cho các cháu trong điều kiện đi lại, sinh hoạt, tâm lý của độ tuổi, trong đầu tư cơ sở vật chất, trong việc ứng dụng chuyển đổi số vì mỗi cấp học có đặc điểm tâm lý khác nhau và nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất khác nhau", ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk chạy đua tiến độ đưa các trường nội trú vùng biên về đích
Đắk Lắk chạy đua tiến độ đưa các trường nội trú vùng biên về đích

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao ba trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk chạy đua tiến độ đưa các trường nội trú vùng biên về đích

Đắk Lắk chạy đua tiến độ đưa các trường nội trú vùng biên về đích

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng để hoàn thành và bàn giao ba trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia R'vê, Ia Lốp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập
Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường do nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

Hà Nội sắp xếp lại mạng lưới trường học: Dự kiến giảm 35 trường công lập

VOV.VN - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giai đoạn 2026–2027, dự kiến giảm 35 trường do nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Sáp nhập trường học: Cần một mô hình quản trị mới
Sáp nhập trường học: Cần một mô hình quản trị mới

VOV.VN - Sáp nhập trường học là cơ hội để xây dựng những nhà trường hiện đại hơn, chứ không chỉ lớn hơn. Nếu chỉ nhập bộ máy mà không chuẩn bị cho quản trị sự thay đổi, chúng ta có thể đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức nhưng lại phải trả giá bằng những xáo trộn kéo dài trong chính các trường.

Sáp nhập trường học: Cần một mô hình quản trị mới

Sáp nhập trường học: Cần một mô hình quản trị mới

VOV.VN - Sáp nhập trường học là cơ hội để xây dựng những nhà trường hiện đại hơn, chứ không chỉ lớn hơn. Nếu chỉ nhập bộ máy mà không chuẩn bị cho quản trị sự thay đổi, chúng ta có thể đạt mục tiêu tinh gọn tổ chức nhưng lại phải trả giá bằng những xáo trộn kéo dài trong chính các trường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục