Chiều 17/11, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác của bộ đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030. Đẩy nhanh giải ngân vốn thực hiện chương trình, hỗ trợ cấp xã triển khai các dự án và ưu tiên những nhu cầu thiết yếu của người dân là những nội dung được ra tại buổi làm việc.

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Đắk Lắk có 81 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 51 xã đặc biệt khó khăn. Bà con dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1/4 dân số toàn tỉnh nhưng chiếm hơn 66% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Nhu cầu hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và sinh kế còn lớn.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, năm nay Đắk Lắk đã giải ngân hơn 334 tỷ đồng trong tổng vốn 745 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch; hỗ trợ đất ở cho 32 hộ, nhà ở cho 132 hộ, nước sinh hoạt phân tán cho hơn 950 hộ; triển khai 30 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Qua kiểm tra tại xã Phú Mỡ và xã Ia Lốp, đoàn công tác ghi nhận có khối lượng công việc đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục thanh toán với Kho bạc. Cán bộ chuyên môn còn mỏng, hồ sơ sau bàn giao nằm ở nhiều bộ phận, gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; thống nhất phương pháp đánh giá các chỉ tiêu sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề xuất hoàn thiện cơ chế chuyển tiếp sau hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia.

Để cơ sở thuận lợi triển khai nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề xuất: “Cần hoàn thiện cơ chế chuyển tiếp sau hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, làm rõ căn cứ tiếp tục thực hiện, vấn đề điều chỉnh, vấn đề thanh quyết toán các nhiệm vụ đã phê duyệt, và nhất là câu chuyện hạn chế yêu cầu làm lại hồ sơ không cần thiết. Thứ hai là nghiên cứu xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia và tăng cường hướng dẫn đào tạo cán bộ. Cái này tôi cho rằng rất quan trọng vì không nắm được thì không triển khai được mà tỉnh thì không đủ sức để đi đào tạo lại”.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực cho hộ nghèo và địa bàn khó khăn; tập trung giải quyết nhu cầu về điện, nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất và sinh kế. Các công trình sau đầu tư cần được giao rõ đơn vị quản lý, bố trí kinh phí duy tu, vận hành để phục vụ người dân lâu dài.

Nhấn mạnh thời hạn giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp giai đoạn chỉ còn đến hết năm nay, Bộ trưởng đề nghị Đắk Lắk cần hoàn thiện kế hoạch triển khai, tiêu chí phân bổ vốn và phân công rõ trách nhiệm các sở, ngành, cấp xã. Đồng thời xử lý kịp thời hồ sơ thanh toán, tránh dồn vào những ngày cuối năm.

Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực cho hộ nghèo và địa bàn khó khăn; tập trung giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân.

“Chỉ còn hơn một tháng nữa, tôi đề nghị tỉnh có một chiến dịch rà soát để tập trung giải quyết được vốn chuyển tiếp, xử lý ngay những vướng mắc bởi vì mình đã thiếu nguồn lực mà không giải ngân được sẽ rất lãng phí nguồn lực. Hiện nay, cấp xã thẩm quyền cũng rất lớn nhưng đội ngũ cán bộ còn mỏng, địa bàn rộng. Trong khi đó, việc hướng dẫn và kiểm tra rất quan trọng. Đề nghị các đồng chí đặc biệt cần quan tâm hỗ trợ, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cấp xã, kịp thời cầm tay chỉ việc ngay”, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.