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Đắk Lắk tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết 72

Thứ Tư, 20:00, 11/11/2026
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VOV.VN - Hơn 83% trạm y tế xã, phường ở Đắk Lắk chưa đủ 4 bác sĩ; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và đầu tư cơ sở vật chất y tế còn thấp. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 72-NQ/TW trong những tháng cuối năm 2026.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Y tế năm 2026, chiều 11/11, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 42 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, có 12 nhiệm vụ hoàn thành, 27 nhiệm vụ đang thực hiện và 3 nhiệm vụ chờ hướng dẫn của Trung ương; chưa có nhiệm vụ quá hạn.

Dak lak tap trung hoan thanh cac chi tieu chua dat theo nghi quyet 72 hinh anh 1
Bà Hồ Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cấu sở Y tế tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Đến ngày 10/11, toàn tỉnh có hơn 2,8 triệu người dân được khám sức khỏe bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 165 năm 2026 của Chính phủ, đạt hơn 90% dân số. Tuy nhiên, kết quả thực hiện theo Quyết định 1858 của UBND tỉnh, đối với nhóm đối tượng thuộc diện phải tổ chức khám theo kế hoạch, mới đạt hơn 322.000 người, tương đương khoảng 37%.

Dak lak tap trung hoan thanh cac chi tieu chua dat theo nghi quyet 72 hinh anh 2
Ông Nay Phi La, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 72.

Đáng chú ý, 85/102 trạm y tế chưa đủ 4 bác sĩ. Tỷ lệ trạm được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị mới đạt 16,8%; việc luân phiên, luân chuyển cán bộ y tế mới đạt khoảng 50% kế hoạch. Tiến độ bao phủ bảo hiểm y tế, tích hợp sổ khám sức khỏe điện tử và xây dựng đề án phát triển bệnh viện cấp chuyên sâu cũng còn chậm.

Dak lak tap trung hoan thanh cac chi tieu chua dat theo nghi quyet 72 hinh anh 3
Đắk Lắk đang đẩy mạnh khám sức khoẻ toàn dân theo Quyết định 1858 của UBND tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh bị chậm so với kế hoạch.

Để khắc phục những tồn tại, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết 72, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành liên quan xác định rõ trách nhiệm, tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ còn chậm. Trong đó, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe phải được triển khai đồng bộ.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh: “Đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh,Công an tỉnh nâng tỷ lệ sổ khám sức khỏe điện tử cho người dân để đảm bảo kế hoạch. Đối với tỷ lệ bảo hiểm y tế, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phải nâng lên, phấn đấu đạt chỉ tiêu trong bối cảnh năm 2026 còn gần 2 tháng nữa. Về phát triển một bệnh viện cấp chuyên sâu, đề nghị Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xây dựng đề án cụ thể để thực hiện theo lộ trình, phải xây dựng bằng được”.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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