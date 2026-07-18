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Đắk Lắk thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Thứ Bảy, 10:49, 18/07/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, đồng chí Cao Thị Hòa An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban gồm: đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Võ Văn Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực; Đại tá Lê Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; và đồng chí Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Chỉ đạo còn có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các sở, ngành liên quan.

Dak lak thanh lap ban chi dao thuc hien chien dich 500 ngay dem hinh anh 1
Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tỉnh Đắk Lắk nhằm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 5 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk được giao là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với Sở Nội vụ bảo đảm điều kiện hoạt động, tổng hợp tình hình và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

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Đắk Lắk xác định, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ rất khẩn trương, cần phải triển khai quyết liệt

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho biết, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là nhiệm vụ rất khẩn trương, cần phải triển khai quyết liệt và tập trung chỉ đạo để đạt kết quả tốt hơn.

"Thường trực thống nhất là thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Ban chỉ đạo do đồng chí Cao Thị Hòa An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ chương trình này. Đây là việc làm rất gấp, phải triển khai quyết liệt, cần phải tập trung để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới”.

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500 ngày đêm viết tiếp hành trình tri ân

VOV.VN - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối. Tại Quảng Ngãi, Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai với quyết tâm trả lại tên cho những người đã nằm lại trên chiến trường, đưa các anh trở về trong vòng tay quê hương và gia đình.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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