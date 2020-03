Đắk Lắk thành lập Trung tâm cách ly tập trung người từ vùng dịch về​

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk thành lập Trung tâm cách ly tập trung để tiếp nhận những trường hợp đi từ vùng dịch trở về.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, UBND tỉnh sẽ lấy Trung tâm huấn luyện của Công an tỉnh tại 33 Hà Huy Tập, Thành phố Buôn Ma Thuột để làm Trung tâm cách ly tập trung. Dự kiến trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ ngày 10/3 với sức chứa 200 giường bệnh để tiếp nhận và thu dung những trường hợp đi từ vùng dịch trở về như Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Châu Âu. Về nhân lực, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ điều động nhân lực của ngành, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an để đảm bảo công tác an ninh trật tự.



Để đáp ứng cơ sở vật chất điều trị cho Trung tâm cách ly tập trung cũng như cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của toàn tỉnh, UBND tỉnh đã trích kinh phí 53 tỷ đồng để mua sắm trang thiết vật tư y tế, hóa chất./.