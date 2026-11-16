Đắk Lắk thúc tiến độ các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

Cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoạn đường sắt đi qua Đắk Lắk dài khoảng 98,68 km, qua địa bàn 13 xã, phường, với nhu cầu sử dụng đất khoảng 807 ha. Rà soát sơ bộ cho thấy dự án ảnh hưởng khoảng 5.600 căn nhà, thửa đất và 6 tổ chức; khoảng 3.000 hộ dân cần bố trí tái định cư.

Đắk Lắk đã xác định 18 vị trí xây dựng khu tái định cư, 5 khu cải táng. Trong đó, 15 khu tái định cư và toàn bộ 5 khu cải táng đã hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Khu tái định cư Hòa Kiến, phường Bình Kiến, diện tích 4,19 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, khởi công từ cuối tháng 10 và dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trong tháng 12/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các khu tái định cư, phấn đấu khởi công trong tháng 12/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá tiến độ chuẩn bị các khu tái định cư vẫn còn chậm, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phấn đấu trong tháng 12/2026 khởi công các khu đã được phê duyệt quy hoạch.

Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát hồ sơ đất đai, đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường; chuẩn bị sẵn các điều kiện để triển khai giải phóng mặt bằng tuyến chính ngay khi được bàn giao cọc mốc ngoài thực địa.

“Rà soát thống kê các khu vực, diện tích đất có thể bàn giao sớm để phục vụ có thể khởi công, thi công dự án. Xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoan thành từng công việc cụ thể. Chủ động phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, đảm bảo đủ điều kiện để sớm giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch được giao”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh