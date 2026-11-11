Đắk Lắk vận động doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo, tạo sinh kế lâu dài

Từ tháng 9/2025 đến ngày 30/10/2026, Quỹ Cứu trợ tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận gần 605 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 434 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với nguồn cứu trợ, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã dành hơn 67 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi gặp mặt, một số doanh nghiệp đăng ký tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo. Mặt trận tỉnh cũng thông tin về kế hoạch phát động phong trào “Cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo” giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được vận động hỗ trợ vốn, giống, vật tư sản xuất, đào tạo nghề và tạo việc làm.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp về công tác an sinh xã hội.

Mỗi doanh nghiệp có thể đồng hành với một hoặc nhiều hộ; nhiều đơn vị cũng có thể cùng hỗ trợ một hộ. Mặt trận tỉnh sẽ làm đầu mối kết nối doanh nghiệp với các hộ cần hỗ trợ. Mặt trận các xã, phường phối hợp rà soát, xây dựng phương án đỡ đầu và theo dõi kết quả tại địa bàn; đồng thời tạo điều kiện để nhà tài trợ trực tiếp giám sát hiệu quả nguồn lực đóng góp.

Đại diện doanh nghiệp cam kết tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo tại Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết, việc đỡ đầu sẽ căn cứ vào nguyên nhân nghèo, điều kiện và nhu cầu của từng gia đình để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp. Các doanh nghiệp không chỉ tham gia bằng kinh phí mà còn phát huy thế mạnh của mình về quản trị, công nghệ, thị trường, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nghiên cứu hỗ trợ, liên kết với các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để tạo sinh kế ổn định.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đề nghị chuyển tư duy từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành phát triển, tạo sinh kế lâu dài để các hộ thoát nghèo.