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Đắk Lắk xử phạt người đổ 3,8 tấn ghẹ chết thối ra bờ biển Bãi Tiên

Thứ Sáu, 18:05, 23/10/2026
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VOV.VN - Dùng ô tô tải chở 3,8 tấn ghẹ đã chết đổ ra bờ biển Bãi Tiên, thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, một người đàn ông bị xử phạt số tiền 16,25 triệu đồng và buộc khắc phục ô nhiễm môi trường.

Ngày 23/10, Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xử phạt ông P.T.T. (sinh năm 1981, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) số tiền 16,25 triệu đồng về hành vi đổ chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường.

Dak lak xu phat nguoi do 3,8 tan ghe chet thoi ra bo bien bai tien hinh anh 1
Khoảng 3,8 tấn ghẹ biển đã chết bị đổ trực tiếp tại bờ biển khu vực Bãi Tiên, thôn Phước Long, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công an xã Hòa Xuân)

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Hòa Xuân phát hiện khoảng 3,8 tấn ghẹ biển đã chết bị đổ trực tiếp tại bờ biển khu vực Bãi Tiên, thôn Phước Long, xã Hòa Xuân. Số ghẹ bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Lực lượng công an đã lập biên bản, cân xác định khối lượng chất thải và triển khai xác minh người, phương tiện liên quan. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định ông P.T.T. dùng ô tô tải chở số ghẹ chết đến Bãi Tiên đổ thải vào khoảng 23h ngày 1/10/2026.

Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Dak lak xu phat nguoi do 3,8 tan ghe chet thoi ra bo bien bai tien hinh anh 2
Số ghẹ chết bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường. (Ảnh: Công an xã Hòa Xuân)

Căn cứ điểm d khoản 8 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, Trưởng Công an xã Hòa Xuân đã ra quyết định xử phạt ông P.T.T. số tiền 16,25 triệu đồng. Người vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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