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Đắk Lắk yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong khám sức khỏe toàn dân

Thứ Sáu, 08:26, 06/11/2026
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VOV.VN - Gần 90% dân số Đắk Lắk đã được ghi nhận khám sức khỏe, nhưng tiến độ thực hiện theo kế hoạch riêng của tỉnh mới đạt 36,7%. Khoảng cách giữa hai kết quả cho thấy việc tổ chức khám tại cơ sở vẫn là khâu cần tập trung tháo gỡ.

 

Đến ngày 2/11, Đắk Lắk có 2.773.525 người dân được khám sức khỏe bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 165 năm 2026 của Chính phủ, đạt 89,5% dân số.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện theo Quyết định 1858 của UBND tỉnh, đối với nhóm đối tượng thuộc diện phải tổ chức khám theo kế hoạch, mới đạt hơn 322 nghìn người, tương đương 36,7%. Trong số 102 xã, phường, chỉ có 28 xã, phường đạt tỷ lệ từ 50% trở lên, và 22 địa phương đạt mức dưới 20%.

Dak lak yeu cau lam ro trach nhiem trong kham suc khoe toan dan hinh anh 1
Người dân được khám sức khỏe tại cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, việc triển khai chậm ở nhiều địa phương xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

“Qua nhận xét thấy gần như 102 xã không thực hiện ngay từ ban đầu mà để đến khi nước đến chân mới thực hiện. Dẫn đến việc có trên 50% các đơn vị xã, phường chúng ta thực hiện rất chậm, không đạt. Có 4 lý do là thiếu nhân lực; đang rất lúng túng, nếu không rà soát lại, không phối hợp giữa trạm y tế với công an xã, đặc biệt lãnh đạo xã, phường thì sẽ bị trùng lắp đối tượng; đường truyền đôi lúc bị dồn ứ, tắc nghẽn cục bộ và điểm cuối cùng dân cư dàn trải rất nhiều, người dân không quan tâm”.

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Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La phân tích những khó khăn, vướng mắc khiến tiến độ khám sức khỏe toàn dân tại một số địa phương còn chậm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo đánh giá, tỷ lệ bao phủ gần 90% là kết quả đáng ghi nhận, nhưng phần tăng chủ yếu đến từ việc rà soát, kế thừa và cập nhật kết quả khám sức khỏe từ các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong khi đó, kết quả tổ chức khám trực tiếp theo kế hoạch của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu.

Dak lak yeu cau lam ro trach nhiem trong kham suc khoe toan dan hinh anh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu chính quyền cấp xã trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo biểu dương 7 địa phương đạt tỷ lệ khám trên 70%, trong đó xã biên giới Ea Bung dẫn đầu toàn tỉnh với 82,4%. Đồng thời, yêu cầu 22 xã, phường có tỷ lệ khám dưới 20% nghiêm túc rà soát nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và khẩn trương khắc phục. Các địa phương cần phối hợp với ngành y tế, cơ sở khám chữa bệnh tổ chức các đợt khám lưu động, ưu tiên người dân ở địa bàn khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi chưa đến trường.

“Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả thực hiện trên toàn địa bàn, không giao khoán nhiệm vụ cho trạm y tế hoặc các cơ quan chuyên môn. Phải trực tiếp chỉ đạo, xem khó khăn, vướng mắc đến đâu, cần những ai phối hợp để tháo gỡ; cần kiến nghị, đề xuất gì. Chứ cứ giao khoán hết cho trạm y tế, anh em khó khăn cũng chẳng biết làm thế nào, cứ loay hoay mãi thì sẽ không được”.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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