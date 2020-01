Đắk Nông công bố Quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa

Tham dự sự kiện có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các Bộ, ban ngành của Trung ương và địa phương cùng hàng ngàn người dân của tỉnh Đắk Nông.



Theo quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 85.000 người của thị xã Gia Nghĩa. Thành phố có 6 phường: gồm Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành và 2 xã: Đắk Nia, Đắk R’Moan.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ công bố Quyết định thành lập thành phố Gia Nghĩa.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đắk Nông, việc Gia Nghĩa trở thành thành phố là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Gia Nghĩa nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung. Những năm qua Gia Nghĩa đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao, bình quân gần 18% /năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 62 triệu đồng, tổng thu ngân sách gần 1.000 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch nước lưu ý, thành phố Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông đang bước vào thời kỳ phát triển với những thuận lợi thời cơ lớn nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Đảng bộ chính quyền và nhân dân Đắk Nông cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng thành phố trở thành đô thị trung tâm năng động sáng tạo toàn diện cả công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị ngọc Thịnh nhấn mạnh: “Tỉnh và thành phố cần tiếp tục quan tâm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đào tạo nghề tạo nhiều việc làm mới cho người lao động nhằm nâng cao thu nhập và cuộc sống của đồng bào. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội thủ tục lạc hậu giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với nước bạn Campuchia giữ vững an ninh biên giới xây dựng hệ thống chính trị luôn trong sạch vững mạnh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thực sự là công bộc của dân cùng nhân dân xây dựng thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh”./.