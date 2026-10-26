Đảm bảo an toàn thế nào tại những tuyến đường đã thông xe kỹ thuật?

Cần lưu ý gì để việc tham gia giao thông tại những tuyến đường này được an toàn?

Từ ngày 10/10 vừa qua, khi tuyến đường song hành Vành đai 4 thông xe kỹ thuật tạm thời, con đường đi lại hàng ngày của ông Nguyễn Văn Nam (trú tại Hà Đông, Hà Nội) từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long như ngắn lại đáng kể. Tuy vậy, việc tổ chức giao thông một chiều trên từng chiều đường đòi hỏi người tham gia giao thông phải chú ý quan sát để tránh đi ngược chiều.

"Lưu thông tương đối tốt và thuận tiện, tránh được các nút giao đông dân cư ở vùng này. Có một cái là đường mới, chưa quen, phải đi chậm lại, quan sát vạch chỉ đường để đi được đúng chiều, không ảnh hưởng việc đi lại của người khác", ông Nam nói.

Đường Vành đai 2,5 được đưa vào khai thác theo từng đoạn, song việc tổ chức giao thông tại các điểm kết nối vẫn cần được chú trọng

Ông Nguyễn Văn Tiến (ở Chương Mỹ, Hà Nội) cũng bày tỏ, do đường song hành Vành đai 4 mới thông xe kỹ thuật tạm thời, biển báo, hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ, nên nguy cơ mất an toàn vẫn thường trực: "Có thể đang mới, nên tôi mong muốn làm sao các biển báo cắm cụ thể và rõ ràng hơn để bà con đi giữ an toàn, thứ hai là để mọi người biết định hướng đường đi, mọi cái cho hợp lý".

Tại đường Vành đai 2.5, cũng thông xe kỹ thuật dịp 10/10, lưu lượng người tham gia giao thông khá đông đúc. Tuy vậy, do chưa đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, nên nhiều thời điểm, tại các điểm giao cắt đường Vành đai 2.5 với đường Nguyễn Trãi, đường Cầu Giấy bị ùn ứ, thậm chí ùn tắc kéo dài:

Bà Phạm Thùy Dương, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Trãi bày tỏ: "Người ta đi vào giờ cao điểm là không bao giờ người ta chịu nhường nhau. Rất hay bị tắc đường, nhất là cái chỗ ngã tư đằng kia. Thế nhưng đèn đường thì chưa có một tí nào".

Tại điểm giao cắt đường Vành đai 2.5 với đường Cầu Giấy, do chưa thực hiện đấu nối, chưa có đèn tín hiệu, người dân phải đi đường vòng đến điểm quay đầu để sang đường, gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Anh Nguyễn Xuân Đồng, tài xế xe công nghệ cho biết:"Thực tế là đoạn đường này chưa hoàn thiện. Bên kia vẫn đang còn dở dang chưa xong. Nó xảy ra tình trạng là cảm giác không an toàn hơn so với hai làn riêng biệt bởi vì ở đây chưa phân rõ làn đường.

Đặc biệt, do việc tổ chức giao thông tạm thời, đèn tín hiệu chưa có, nên dễ xảy ra tình trạng lộn xộn, thậm chí đi ngược chiều. Thượng tá Đinh Trung Dũng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết, sau khi tuyến đường Vành đai 2.5 thông xe kỹ thuật, đơn vị đã thường xuyên phân công cán bộ hướng dẫn, tổ chức giao thông trên dọc tuyến.

Tuy vậy, do hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, nhất là tại các điểm đấu nối như Vành đai 2.5 với đường Cầu Giấy, ngã tư Xuân Đỉnh, trước cửa chung cư 789. Thậm chí đèn tín hiệu chưa hoạt động, nhiều trường hợp người dân đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông:

"Để thông xe kỹ thuật, để giảm ùn tắc giao thông, đơn vị thi công vẫn tạm thời mở cho người tham gia giao thông, nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ, chẳng hạn như hạ tầng, biển báo chưa đồng bộ, có thể dẫn tới khó khăn trong việc tổ chức giao thông, rồi người tham gia giao thông không quan sát hết được hệ thống biển báo, đèn tín hiệu để điều tiết giao thông ở đây, nên việc chấp hành giao thông chưa tốt, mà không có lực lượng CSGT ở đây sẽ phát sinh xung đột, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông", ông Dũng nhấn mạnh.

Tình trạng xe máy đi ngược chiều trên một đoạn Vành đai 2,5 từng được VOV Giao thông ghi nhận, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông

Từ thực tế nêu trên, TS Đào Huy Hoàng, Viện Khoa học Công nghệ GTVT cho rằng, với những tuyến đường mới thông xe kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng còn phải tiếp tục hoàn thiện, việc tổ chức giao thông cũng chưa được mạch lạc, hệ thống đèn tín hiệu cũng chưa hoạt động đầy đủ.

TS Đào Huy Hoàng đề xuất: "Trong đô thị thì quan trọng nhất là khi mà băng cắt qua các nút giao. Các nút giao, một là tổ chức giao giao thông, đèn chưa hoạt động hoặc là các nút giao không có đèn, băng cắt qua có thể đâm vào nhau. Phải hạn chế tốc độ trong thời điểm mới đưa vào khai thác".

Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm cũng cho rằng, do áp lực tiến độ, có nhiều dự án không đợi đến khi hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật mới tổ chức khai thác. Tùy từng dự án có thể tổ chức khai thác tạm thời ở mức độ khác nhau, nhưng phải đi kèm các điều kiện nhất định:

"Đã là khai thác tạm thì thường người ta có thể là cấm xe to, cấm những xe lớn chưa được đi vào, để đảm bảo giảm tình huống tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xảy ra. Còn khai thác tạm mà tổ chức như khai thác chính thì sẽ nguy hiểm. Vì vậy tổ chức khai thác tạm là chủ yếu để cho người dân đi và với những phương tiện đơn giản, góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc của cả một vùng", ông Tâm cho biết.

Việc thay đổi phương án phân luồng tại các công trình giao thông có thể gây ùn ứ, phát sinh xung đột giữa các phương tiện nếu thiếu hướng dẫn phù hợp

Việc tổ chức thông xe kỹ thuật, khai thác tạm thời một tuyến đường, một dự án, giải quyết ùn tắc trước mắt là cần thiết, góp phần đáp ứng mong mỏi của người dân. Tuy vậy để đảm bảo an toàn giao thông, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, có các biện pháp cảnh báo an toàn cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận: Giải bài toán ùn tắc, nhưng không được xem nhẹ an toàn

Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ, việc tổ chức thông xe kỹ thuật, đưa công trình vào khai thác tạm thời có ý nghĩa thiết thực. Chỉ cần một đoạn đường được đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến, áp lực giao thông tại những điểm nghẽn có thể được giảm bớt, hành trình đi lại của người dân được rút ngắn, hoạt động vận tải và lưu thông hàng hóa cũng thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, thông xe kỹ thuật để khai thác tạm thời không đồng nghĩa với việc công trình đã hoàn thiện đầy đủ mọi hạng mục, khai thác như một tuyến đường bình thường. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể gia tăng nếu việc tổ chức lưu thông không được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Vì thế, giải quyết ùn tắc là yêu cầu cấp thiết, nhưng không thể vì mục tiêu đó mà xem nhẹ an toàn của người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT hướng dẫn, phân luồng phương tiện tại khu vực thi công nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông

Thực tế cho thấy, tại những công trình mới thông xe kỹ thuật, hạ tầng có thể chưa hoàn thiện, hệ thống chiếu sáng, biển báo, vạch sơn phân làn chưa được lắp đặt đồng bộ; đường dẫn, nút giao hoặc lối ra vào có thể chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác. Nếu phương tiện được lưu thông khi các điều kiện an toàn chưa được bảo đảm, nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Bởi vậy, trước khi tổ chức thông xe kỹ thuật hoặc khai thác tạm thời, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương để rà soát toàn diện các điều kiện an toàn.

Việc đưa công trình vào sử dụng cần gắn với phương án tổ chức giao thông cụ thể, xác định rõ phạm vi được phép lưu thông, hướng di chuyển, tốc độ khai thác, các điểm ra vào và những khu vực cần hạn chế phương tiện.

Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch sơn, rào chắn và thiết bị cảnh báo phải được bố trí đầy đủ, dễ nhận biết, đặc biệt tại các vị trí chuyển tiếp giữa phần đường đã hoàn thiện và phần đường đang thi công.

Với những đoạn đường chưa đáp ứng điều kiện khai thác thông thường, cần có biện pháp phân luồng phù hợp, giới hạn tốc độ, tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông hoặc bố trí chiếu sáng bổ sung khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phải theo dõi tình hình lưu lượng phương tiện, kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, điều chỉnh phương án phân luồng khi xuất hiện ùn tắc hoặc nguy cơ mất an toàn.

Trong trường hợp điều kiện thực tế không còn bảo đảm, việc hạn chế phương tiện hoặc tạm dừng khai thác tại những vị trí cần thiết phải được thực hiện kịp thời, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố mới khắc phục.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và dải phân cách được bố trí đồng bộ góp phần định hướng phương tiện, nâng cao an toàn giao thông

Một yêu cầu quan trọng khác là thông tin đầy đủ, minh bạch đến người dân. Thời điểm thông xe, phạm vi lưu thông, các hạn chế về tốc độ, tải trọng, hướng di chuyển và những khu vực đang thi công cần được thông báo rõ ràng qua các kênh thông tin phù hợp.

Khi người tham gia giao thông được cung cấp thông tin sớm, họ có thể chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tình trạng đi nhầm đường, chuyển hướng đột ngột hoặc tập trung phương tiện tại những điểm chưa đủ điều kiện khai thác.

Về lâu dài, cần nhìn nhận việc thông xe kỹ thuật và khai thác tạm thời như một giải pháp chuyển tiếp có điều kiện, chứ không phải đích đến của dự án. Chủ đầu tư phải tiếp tục đôn đốc thi công, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, khắc phục những tồn tại và sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ.

Việc đánh giá hiệu quả cũng không nên chỉ căn cứ vào số ngày rút ngắn tiến độ hay lượng phương tiện được giải tỏa, mà phải tính đến chất lượng vận hành, mức độ an toàn và sự thuận tiện thực tế của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình phục vụ cộng đồng là điều đáng ghi nhận. Nhưng một tuyến đường chỉ thực sự phát huy giá trị khi vừa giải quyết được nhu cầu đi lại, vừa bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Thông xe sớm là đáp ứng mong mỏi trước mắt; tổ chức giao thông an toàn và hoàn thiện công trình đúng yêu cầu mới là trách nhiệm lâu dài. Không thể đánh đổi an toàn của người dân để lấy lợi ích từ việc khai thác sớm, dù sự cấp thiết của việc giảm ùn tắc là hoàn toàn chính đáng.