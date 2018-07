Đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong phòng chống thiên tai

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào đất liền nước ta và những giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm trước diễn biến thiên tai phức tạp trong thời gian qua trên thế giới và Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường lưu ý vận hành hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, hiện nay, xuất hiện đồng thời 2 áp thấp nhiệt đới: 1 áp thấp hoạt động gần phía Nam Vịnh Bắc bộ, dự kiến sẽ đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đêm nay. Trong khi đó, trên vùng biển Đông Bắc đảo Luzon, Philippines xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sau khi vào biển Đông sáng mai (17/7) sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc bộ và đổ bộ các tỉnh Bắc bộ gây mưa lớn trong chiều tối và đêm 18/7.

Các đại biểu cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới, đảm bảo an toàn tính mạng người dân, an toàn hồ chứa và khu vực hạ du các công trình. Sơ tán di dời người dân ở những vùng nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ven sông, suối đến nơi an toàn. Sẵn sàng vật tư trang thiết bị xử lý sự cố khi xảy ra.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mưa bão. Dự báo năm nay sẽ có 8 đến 10 cơn bão kèm theo mưa lớn, trong đó từ 4 đến 5 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai như: mưa, lũ đang xảy ra trên thế giới và tại Việt Nam, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẵn sàng các kịch bản ứng phó thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đề nghị, các Bộ, ngành thành viên Ban chỉ đạo phải nâng cao công tác dự báo thiên tai.

Theo đó, việc cảnh báo, dự báo đưa ra phải bám sát với tình hình thực tế và có thêm những dự báo xa để đảm bảo tính chủ động trong việc ra quyết định cũng như địa phương và người dân không bị bất ngờ trong ứng phó. Về phía địa phương, trong xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai phải chi tiết các phương án, tránh để bị động khi xảy ra thiên tai…

Lưu ý về vận hành các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: “Vận hành 33 hồ chứa thủy điện đề nghị kiểm tra lại riêng về hồ chứa ở phía Bắc thì Ban chỉ đạo của Trung ương sẽ trực tiếp chỉ đạo nhưng những hồ thủy điện vừa và nhỏ khu vực Trung bộ và Tây nguyên sẽ phải phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy cấp tỉnh đây là quan trọng nhất. Hậu quả xảy ra sẽ là hồ thủy điện vừa nhỏ còn đối với hồ lớn thì đã tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Nếu không tăng cường kiểm tra thảm họa là điểm có thể xảy ra khi các hồ thủy điện nhỏ gặp sự cố”.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân trong ứng phó thiên tai.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, thiên tai phức tạp và bất thường không chỉ ở Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới không loại trừ một quốc gia nào.

Phó Thủ tướng lưu ý, cùng với tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ xảy ra tháng 6 vừa qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các địa phương không lơ là chủ quan ứng phó áp thấp nhiệt đới, khẩn trương có biện pháp ứng phó kịp thời hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn cho các phương tiện hoạt động trên biển và vùng ven biển, chủ động di dân vùng nguy cơ cao về mưa lớn, lũ quét, lũ ống sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Ủy ban Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó thiên tai. Đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra các địa phương, trong đó đặc biệt lưu ý đối với những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng và thiệt hại lớn bởi thiên tai. Đây vừa là nhiệm vụ được giao vừa kết hợp đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác ứng phó thiên tai.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: “Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi có thiên tai đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhất là kiểm tra các địa phương miền núi cao, vùng dễ bị lũ ống lũ quét, sạt lở đất và nhà ở của người dân vùng sạt lở bờ sông, bờ biển ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung.

Kiểm tra ở đây là kiểm tra trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quy hoạch, bố trí lại dân cư như thế nào, các phương án sơ tán dân khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra này vừa thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa đôn đốc các cấp chính quyền địa phương và các Bộ, ngành có trách nhiệm phải tập trung ứng phó phòng chống thiên tai quyết liệt hiệu quả nhất./.