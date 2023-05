Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2023

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các hoạt động Lễ hội, nhất là có phương án giám sát chặt chẽ tàu thuyền trên sông Hàn, người lên cầu, 2 bên bờ sông và leo lên mái nhà để xem pháo hoa.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2023 cơ bản hoàn tất. Hệ thống sân khấu, âm thanh ánh sáng, 4 cụm âm thanh dọc bờ sông Hàn phục vụ người dân đã hoàn thành việc lắp đặt. Đặc biệt, công tác an ninh trật tự đã được kiểm tra và đánh giá an toàn. Các kế hoạch phân luồng giao thông, thay đổi biển báo, hoàn thành di dời toàn bộ tàu thuyền trên cảng Sông Hàn đến bãi mới để nhường cảng Sông Hàn cho các đơn vị tham gia tập kết bãi bắn.

Toàn thành phố đã có 1200 cơ sở lưu trú với 42.000 phòng hoạt động trở lại, chiếm hơn 90% số phòng hiện có. Đến thời điểm này, các cơ sở lưu trú đã nhận khách đặt phòng khoảng 62% công suất phòng, tương ứng với mùa du lịch năm 2022. Dự kiến còn có nhiều khách lẻ đặt phòng trong những ngày cận kề lễ hội. Nhiều khách sạn giảm giá từ 8%-10% so với năm ngoái. Phương án cấp điện, thu dọn vệ sinh môi trường sau mỗi đêm trình diễn pháo hoa cũng được tính toán cụ thể. Điện lực Đà Nẵng phối hợp tắt điện 76 địa điểm để tạo hiệu ứng pháo hoa, đảm bảo pháo hoa tỏa sáng lung linh và đẹp mắt. Các đơn vị tư vấn, dự thi, mua nhập khẩu pháo đã tập kết pháo hoa về bãi bắn từ ngày 28/5. Các thành viên đội pháo hoa đêm khai mạc đã có mặt tại Đà Nẵng, các đội bắn khác sẽ có mặt trước 1 tuần khi trình diễn phần dự thi. Đặc biệt, Ban Giám khảo trong 5 đêm thi bắn pháo hoa sẽ có sự tham gia của 10 vị Đại sứ.

Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 họp rà soát lại công tác chuẩn bị Lễ hội.

Ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng khẳng định, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã sẵn sàng cho giờ khai mạc: “Đội pháo hoa thành phố Đà Nẵng đã được củng cố. Năm nay có sự chuẩn bị tương đối quy mô hơn. Nhạc nền được đánh giá tốt hơn. Đội đã sẵn sàng cho đêm khai mạc. Khán đài phục vụ Lễ hội đã hoàn thành, được đơn vị kiểm định tư vấn về về xây dựng kiểm định, chủ đầu tư đã nghiệm thu, sẵn sàng đi vào hoạt động. Cầu phao do Bộ đội Biên phòng xây dựng đã hoàn thành, phục vụ di chuyển khi cần thiết. Khu vực bắn cũng đã hoàn thành tất cả các hạng mục hậu cần, đã bố trí lực lượng phương tiện đảm bảo an toàn tại khu vực này”.

Công tác chuẩn bị sân khẩu hoàn tất

Trong các phương án đảm bảo an toàn cho Lễ hội, thành phố Đà Nẵng đặc biệt hạn chế phương tiện thủy xem pháo hoa trên sông Hàn. Hiện, thành phố chỉ cho phép 17 tàu du lịch hoạt động chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn. UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo UBND các quận, huyện trên địa bàn phối hợp với các huyện, thị xã lân cận thuộc tỉnh Quảng Nam làm việc với từng chủ ghe thuyền cấm tuyệt đối ghe thuyền chở khách xem pháo hoa trên sông Hàn, không để xảy ra tai nạn trên sông nước trong đêm thi bắn pháo hoa.

Sân khấu Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 nhìn từ trên cao.

Đại tá Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị sử dụng 5 tàu biên phòng, 20 chiếc xuồng kiểm soát chặt chẽ trên sông Hàn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ hội.

“Hiện nay chúng tôi bố trí trên tàu du lịch mỗi tàu một sĩ quan Biên phòng để nhắc nhở khách, nhất là người nước ngoài. Thứ hai nữa là nhắc nhở người ta tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra và điều tiết vị trí hoạt động của từng tàu sau khi bốc thăm vị trí. Chúng tôi cũng chỉ đạo họp 17 chủ tàu du lịch, phân công vị trí từng tàu để đảm bảo an ninh, an toàn. Trên đất liền thì đơn vị phối hợp với lực lượng Công an ở phía Đông, phía Tây sông Hàn nhằm đảm bảo an toàn cổng phía Bắc để phục vụ thoát hiểm phía Bắc cầu Sông Hàn.”

Hoàn tất công tác chuẩn bị sân khấu và khán đài.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2023. Bí thư Thành ủy lưu ý, tổ chức thành công lễ hội Pháo hoa quốc tế - Đà Nẵng 2023, bảo vệ an toàn Lễ hội là nhiệm vụ chung của tất cả các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn thành phố. Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đội thi bắn pháo hoa. Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông sự kiện; huy động người dân thành phố tham gia lễ hội, không để tình trạng nâng giá, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023

Đã di dời toàn bộ tàu thuyền trên cảng Sông Hàn nhường chỗ cho bãi bắn pháo hoa.

Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm tra lại sân khấu, giàn giáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước giờ khai mạc. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giám sát bay Flycam, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức bay Flaycam không phép. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, từng đơn vị dự lường những tình huống có thể phát sinh để có phương án xử lý kịp thời. Các đơn vị chuẩn bị những kịch bản đối phó với những điểm xem pháo hoa trên cầu, trên sông, 2 bên bờ sông, trên các mái nhà, kiểm soát tình trạng bán vé lậu, vé chợ đen bên ngoài./.