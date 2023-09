Đâm vào tảng đá bên vệ đường, xe tải bốc cháy trên Quốc lộ 12

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo rơ móc do anh Nguyễn Thế A, trú tại xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 12 theo hướng từ TP Điện Biên Phủ đi thị xã Mường Lay (Điện Biên); khi đi đến km 120 + 700, thuộc địa phận xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà đã đâm vào tảng đá sạt bên vệ đường, dẫn đến chập chập điện và cháy.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời có mặt; phối hợp với lực lượng Công an xã Huổi Lèng và quần chúng nhân dân tổ chức dập lửa. Trên xe lúc này không có hàng hóa và rất may, những người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài, nên không có thương vong.