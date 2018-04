Dân Đà Nẵng hoang mang vì bị kẻ giả danh cảnh sát, cán bộ lừa tiền

Thời gian gần đây, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng liên tục nhận được phản ánh về tình trạng giả danh cán bộ lừa tiền doanh nghiệp.

Đại diện một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cho biết, có một số đối tượng giả danh cán bộ Cục An toàn thực phẩm và Cảnh sát môi trường hù dọa, ép buộc doanh nghiệp nộp tiền tham gia tập huấn và mua tài liệu trước khi được kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo có uy tín trên đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, bà H. vẫn bị kẻ xấu giả danh cán bộ Cục Cảnh sát Môi trường ép buộc mua tài liệu. Số tiền bị lừa chỉ 400.000 đồng nhưng bà H cảm thấy bất an vì có kẻ lợi dụng cơ quan chức năng để hù dọa, tống tiền doanh nghiệp.

Tài liệu bà H nhận được sau khi chuyển 400.000 đồng cho đối tượng xưng là cán bộ cảnh sát môi trường

Theo lời bà H., cách đây khoảng 2 tuần, bà nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là Mai, cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường. Người này cho biết, nhân lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018, trong tháng 4 này cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố. Đối tượng này đã dùng lời lẽ hù dọa, ép buộc bà H. phải mua tài liệu về an toàn thực phẩm.

Bà H kể: “Mình hỏi đi hỏi lại chị ở đâu thì họ trả lời là Cảnh sát môi trường và nói phải mua bộ tài liệu 400.000 đồng. Một tuần sau là tôi gửi tài liệu tới cho chị. Chị học trong 1 tuần rồi tuần sau tôi đến kiểm tra. Tôi đến trực tiếp kiểm tra đấy nhé. Tôi mới nói nhà em có làm gì đâu mà Môi trường, thì nó lại nói, tôi tới kiểm tra nhãn mác, hạn sử dụng. Vừa rồi đây tôi mới đi kiểm tra một loạt cửa hàng tạp hóa và tôi cho xe chở về hết, thu hồi hết. Chị ta nói cái đó nên mình cũng sợ, hăm dọa mình là mình cũng nghi nghi rồi. Minh nghi bị lừa mà lại đưa tiền cho nó”.

Còn theo một chủ nhà hàng lớn ở thành phố Đà Nẵng, khoảng đầu tháng 4 vừa rồi cũng nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là Kiên, cán bộ an toàn thực phẩm. Người này đề nghị nhà hàng cử nhân viên tham gia khóa tập huấn về an toàn thực phẩm và mua tài liệu tập huấn với giá 650.000 đồng/bộ. Nghi ngờ đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, chủ nhà hàng này đã gọi điện thoại đến Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng để xác minh thông tin và từ chối mua tài liệu.

Ông chủ nhà hàng này cho biết: “Tuần trước có anh tên Kiên gọi điện cho tôi nói giọng như hình sự vậy đó. Anh nói sắp tới bên Sở tổ chức cho nhà hàng, khách sạn 1 buổi tập huấn, trong đó có phòng cháy chữa cháy nữa, hỏi tôi đăng ký bao nhiêu người tham gia, tôi trả lời có 3 người hay 5 người gì đó.

Tôi hỏi còn có khoản gì nữa không, thời gian khi nào thì anh nói là anh có sách an toàn thực phẩm, ngày mai gửi liền nhưng tôi nói anh không cần gửi ngay đâu. Rồi tôi gọi cho Ban An toàn thực phẩm hỏi có ai tên Kiên không thì được trả lời là không có ai tên Kiên cả. Tôi liền hỏi anh ta là có biết địa chỉ Ban an toàn thực phẩm ở số mấy không thì anh đớ người nên tôi biết anh này xạo rồi”.

Đóng vai chủ cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn quận Cẩm Lệ, phóng viên gọi điện thoại cho người tự xưng là Kiên, cán bộ Ban an toàn thực phẩm để xin tham gia khóa học. Qua trao đổi, đối tượng này cho biết, ngày 29/4 sẽ tổ chức tập huấn về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn.

Các doanh nghiệp tùy tình hình có thể cử 2,3 hoặc 5 nhân viên tham gia khóa học. Mỗi học viên tham gia khóa học sẽ được hỗ trợ xăng xe là 200.000 đồng. Đổi lại doanh nghiệp phải đóng 1 triệu đồng để mua tài liệu tập huấn. Khoản tiền này sẽ giao cho người trực tiếp đưa giấy mời và tài liệu cho doanh nghiệp.

Người tên Kiên giải thích: “Phía Chi cục sẽ phối hợp với Quản lý thị trường và Y tế Dự phòng tổ chức tập huấn cho tất cả các đơn vị trên địa bàn về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè tới. Tham gia năm nay chỉ có 1 ngày thôi do lãnh đạo Chi cục hướng dẫn trực tiếp.

Năm nay, Chi cục cũng sẽ hỗ trợ cho các đơn vị tham gia kinh phí đi lại, xăng xe là 200.000 đồng/người. Còn các đơn vị tham gia mất một chút kinh phí thu trên đầu đơn vị, mỗi đơn vị 1 triệu đồng để trang bị tài liệu. Cái này không phải là bán mà thu để cho buổi tập huấn đó. Mình nhận được giấy mời và tài liệu thì chuyển tiền cho đồng chí nào mà chuyển giấy mời và tài liệu cho đơn vị ấy”.

Bà Nguyễn Lê Nguyên Phố, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng khẳng định, đơn vị không có ai tên Kiên và Mai; cũng không có bất kỳ thông báo hay kế hoạch nào về tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm trong ngày 29/4 sắp tới.

Bà Phố cho biết thêm, thời gian gần đây, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng và Phòng Kinh tế quận Hải Châu liên tiếp nhận được phản ánh của các doanh nghiệp bị một số đối tượng giả danh cán bộ của Cục An toàn thực phẩm và Cảnh sát Môi trường gọi điện hù dọa, ép buộc mua tài liệu…

Theo bà Phố, hình thức lừa đảo này xảy ra cách đây mấy năm. Năm ngoái cũng có một số trường hợp bị lừa và từ đầu tháng 4 đến nay, tình trạng này xuất hiện nhiều nơi. Đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số doanh nghiệp để bán tài liệu với giá từ 400.000 đồng đến 650.000 đồng/bộ.

Bà Nguyễn Lê Nguyên Phố khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố nên cẩn trọng kiểm chứng thông tin khi gặp những trường hợp tương tự; nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng của thành phố để kịp thời ngăn chặn, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa tiền:

“Sau khi nhận thông tin từ cơ sở thì mình đã thông báo ngay với các cơ sở này là thông tin đó là thông tin lừa đảo, không phải thông tin chính thống của cơ quan quản lý nhà nước. Cảnh báo các đơn vị làm việc theo nguyên tắc đúng theo quy định của pháp luật. Một đoàn khi đi kiểm tra phải có thông báo, trình quyết định và quyết định đó phải có đóng dấu của đơn vị. Thành viên tham gia đoàn kiểm tra phải có bảng tên, phải có người giới thiệu trưởng đoàn, chứ còn chỉ qua điện thoại thì không nên hợp tác”, bà Phố nói./.

