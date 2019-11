Dân Phú Yên thấp thỏm sóng biển cuốn đất, nuốt nhà

Bà Lê Thị Kiềng ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, hầu hết người dân nơi đây sinh sống bằng nghề nuôi tôm cá, đánh bắt hải sản. Những năm gần đây, triều cường xâm thực mạnh, sóng biển nuốt trôi vườn tược, nhà cửa, đánh sạt con đường ven biển, ai cũng lo sợ.

“Sạt lở lâu rồi, từ mấy năm trước, vừa rồi bão vào sập nữa. Dân giờ khổ, sống không được, phải bỏ đi sống ké nhà bà con”, bà Kiềng nói.

Người dân làng biển An Chấn sống trong lo sợ sóng biển tràn vào nhà.

Sau 2 trận bão số 5 và số 6 triều cường xâm thực, để lại những hố cát sâu hoắm. Hàng rào, đất đai, nhà dân của người dân xói lở, hư hỏng nặng. Để chống chọi với những cơn thịnh nộ của biển, người dân làng Mỹ Quang Nam phải đi xúc đất cát về lấp lại hố sụt, tạo hàng rào cát bảo vệ mái nhà của mình. Ông Phạm Diệp ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, những đêm trời nổi gió to, sóng biển tràn vào nhà, hai vợ chồng phải dắt díu con cái đi tránh trú nhà bà con: “Sạt lở sâu lắm, nước tràn cả vào nhà. Nhờ nhà nước bỏ khoản tiền ra xây kè cho dân yên tâm ở”.



Người dân phải dùng đất cát che chắn sóng đánh vào nhà.

Mỗi mùa bão lũ, bà con dân làng Mỹ Quang Nam lại thấp thỏm, lo âu từng đợt sóng vỗ. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đầu tư 30 tỷ đồng làm kè biển An Chấn, dự kiến công trình hoàn thành cuối tháng 12 năm nay. Theo ông Thành, do kinh phí hạn hẹp nên công trình kè biển An Chấn chỉ dài hơn 350m, đủ bảo vệ cho một số nơi ở phía thôn Mỹ Quang Bắc.

“Thực ra bờ biển thôn Mỹ Quang Nam và Bắc dài gần 3km, dự án làm kè khoảng 350m. Cho nên huyện đề nghị làm thêm nữa”.

Chỉ mới xây được một đoạn kè ở phía thôn Mỹ Quang Bắc.