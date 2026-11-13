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Đàn voi rừng 4 con xuất hiện tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát

Thứ Sáu, 10:43, 13/11/2026
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VOV.VN - Một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực bản Yên, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối của người dân.

Sáng 13/11, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, khoảng 22h ngày 12/11, một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát.

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Hình ảnh đàn voi rừng 4 con xuất hiện tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát.

Theo ông Tuấn, qua kinh nghiệm và quá trình theo dõi, đây có thể là 4 cá thể voi được phát hiện tại bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn vào tối 1/11, sau đó di chuyển lên khu vực này.

Khi xuất hiện, đàn voi di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của một hộ dân, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối. Phát hiện sự việc, người dân trong bản nhanh chóng thông báo, huy động lực lượng phối hợp với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Làng Yên thuộc Vườn Quốc gia Pù Mát triển khai các biện pháp xua đuổi.

Người dân sử dụng đuốc, đốt lửa tạo ánh sáng và phát tín hiệu nhằm hướng đàn voi di chuyển trở lại khu vực rừng.

Trước đó, tối 1/11, một đàn voi rừng gồm 6 con xuất hiện tại các vườn chè và khu vực gần lán trại chăn nuôi của người dân ở bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn. Đàn voi đã phá hỏng hoàn toàn một lán trại chăn nuôi và gây thiệt hại một số diện tích chè.

Theo ông Lê Tuấn Anh, Trưởng bản Cao Vều 2, đàn voi xuất hiện thời điểm đó gồm 1 con đực và 5 con cái, trong đó có 2 con được người dân xác định là voi đầu đàn và một con voi mẹ.

Việc voi rừng liên tục xuất hiện gần khu vực sản xuất, lán trại của người dân tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những địa bàn giáp ranh với rừng tự nhiên. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc kích động đàn voi; đồng thời kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm khi phát hiện voi xuất hiện để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và bảo tồn động vật hoang dã.

Bá Thăng/VOV.VN
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