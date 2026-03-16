Dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Thứ Hai, 12:22, 16/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (16/3), tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 – 16/3/2026).

Dự lễ dâng hương có ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo người dân, du khách, học sinh.

dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 1
Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.

Cách đây 58 năm, rạng sáng ngày 16/3/1968, một đại đội lính Lục quân Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống làng Sơn Mỹ. Chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, 504 người dân vô tội đã bị sát hại, trong đó có 182 phụ nữ (17 người đang mang thai), 173 trẻ em và 60 cụ già. Họ đã ngã xuống ngay trong sân nhà, trên mảnh vườn, ở bờ mương khi trên tay không một tấc sắt, không một sự kháng cự nào.

dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 2
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dự lễ dâng hương tưởng niệm.

Sau hơn nửa thế kỷ, Sơn Mỹ đã hồi sinh và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới. Từ mảnh đất từng chịu nhiều đau thương này, thông điệp về khát vọng hòa bình, lòng vị tha và tinh thần nhân ái của người dân Việt Nam tiếp tục được lan tỏa.

dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 3
Hình ảnh 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (ảnh tư liệu trưng bày tại lễ tưởng niệm).

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lễ tưởng niệm được tổ chức hằng năm tưởng nhớ những nạn nhân đã mất, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, về những mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra:

Bà Phạm Thị Trung cho biết: “Từ những đau thương, Sơn Mỹ đã trở thành địa chỉ của khát vọng hòa bình. Đó là lời nhắc nhở nghiêm khắc về cái giá của chiến tranh, để mỗi chúng ta không bao giờ quên lãng những bài học xương máu của lịch sử; là nơi kết nối những trái tim yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới để từ mảnh đất đau thương này, một thông điệp mạnh mẽ được phát đi: Không bao giờ lặp lại nỗi đau này nữa”.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 504 thường dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3/1968.

dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 4
Đài tưởng niệm tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ.
dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 5
Người dân tham dự lễ tưởng niệm.
dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 6
Ông Hồ Văn Niên, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi dâng hương tại Đài tưởng niệm Khu Chứng tích Sơn Mỹ.
dang huong tuong niem 58 nam ngay 504 dong bao son my bi tham sat hinh anh 7
Các đại biểu xem hiện vật trưng bày tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ.
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử
VOV.VN - Hôm nay (15/3/2026), cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nô nức tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngư dân Quảng Ngãi ứng dụng công nghệ mới vào đánh bắt và chống khai thác IUU

VOV.VN - Gần 9 năm, kể từ khi Ủy ban châu Âu cảnh báo “thẻ vàng”, ngư dân Quảng Ngãi đã có nhiều thay đổi trong đánh bắt thủy sản. Ngoài việc cam kết không vi phạm hoạt động trên biển, ngư dân còn mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại khi ra khơi, vừa đảm bảo các tiêu chí IUU, vừa nâng cao hiệu quả mỗi chuyến vươn khơi.

Vượt áp lực giá xăng dầu, ngư dân và ngành vận tải Quảng Ngãi duy trì hoạt động

VOV.VN - Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Ngư dân và các doanh nghiệp vận tải tại tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động khắc phục khó khăn, điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để duy trì hoạt động.

