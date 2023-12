Đang làm nhiệm vụ CSGT bị nam thanh niên lao thẳng xe máy vào người

Ngày 11/12, một lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông & Trật tự (CSGT-TT) Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, trưa 11/12, tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An phối hợp với Đội CSGT 1.46 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Chốt kiểm tra được lập ở Km 18+300, quốc lộ 46A thuộc địa phận thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đến khoảng 14h cùng ngày, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37M1-944.86 di chuyển trên quốc lộ 46A, theo hướng Vinh - Hưng Nguyên.

Khi thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, đối tượng này cố tình vượt qua chốt. Tuy nhiên, thanh niên này đã đâm vào một cán bộ CSGT trong tổ công tác.

Thiếu tá N.X.C bị tông trúng ngã văng ra

Hình ảnh camera của nhà người dân bên đường ghi lại, thời điểm nam thanh niên đâm vào CSGT, tốc độ xe máy chạy rất nhanh. Và dù chiến sĩ CSGT cố gắng chạy vào lề đường tránh nhưng không kịp.

Chiến sĩ bị thương là thiếu tá N.X.C (SN 1986, thuộc Đội CSGT-TT Công an huyện Hưng Nguyên). Sau sự việc, thiếu tá N.X.C được đưa đến trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên do vết thương ở chân khá nặng thiếu tá N.X.C tiếp tục được chuyển lên tuyến trên điều trị. Đối tượng lao xe vào CSGT bị tạm giữ sau đó.

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.