Đánh nhau rồi xưng cháu lãnh đạo: ​CA Đà Nẵng chỉ đạo xử lý nghiêm

Chiều 9/4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay vừa nhận được chỉ đạo của Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm vụ đánh nhau rồi xưng là cháu lãnh đạo Công an thành phố.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện thông tin gia đình chị Trần Thị Quỳnh Như, 32 tuổi, ngụ K121 Yên Khê 2, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng tố giác anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang, 22 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đánh chị Như tím mắt, gãy răng, gãy sống mũi.

Hình ảnh được gia đình chị Như đăng trên mạng xã hội

Sự việc xảy ra vào tối 8/4, chị Như cùng em dâu đi ăn bánh xèo ở quán Hà Điệp, 302 đường Phạm Cự Lượng, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Bàn bên có anh Khang và người yêu, trong lúc ăn, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến tranh cãi và anh Khang đánh chị Như.

Thấy nam thanh niên đánh một phụ nữ, nhiều người trong quán đã can ngăn nhưng chị Như vẫn bị thương tích nặng, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Trong khi đó, anh Khang lớn tiếng khoe là cháu ruột Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng.

Bức xúc trước hành vi ngang ngược của anh Khang, gia đình chị Như đã phản ánh thông tin, hình ảnh vụ việc lên Facebook.

Vụ việc lập tức khiến dư luận xôn xao bởi sự cậy thế, cậy quyền của anh Khang. Theo Công an quận Sơn Trà, nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Công an Quận điều tra xử lý nghiêm vụ việc. Ông Mưu khẳng định hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với anh Khang./.

