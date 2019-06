Danh sách các tác phẩm đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018

Sau đây là danh sách các tác phẩm xuất sắc đoạt Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018:

I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 5 giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Loạt 5 bài "Thương hiệu Việt Nam" của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Minh, Phan Thanh Phong, Ngô Hương Sen, Phùng Nguyên, Nguyễn Việt Hà - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

3 giải B:

- Loạt 5 kỳ "Trường "ma" liên kết dạy ở Việt Nam" của tác giả Nguyễn Phạm Đăng Khoa (Đăng Nguyên) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.

Những tác giả, nhóm tác giả nhận giải A Báo chí Quốc gia lần thứ 13 - năm 2018, trong đó có 2 tác phẩm của VOV.

- Loạt 5 bài "Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương" của tác giả Nguyễn Hữu Tuấn (Hữu Tuấn) - Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

- Loạt 5 bài "Nhà báo tham gia Mạng xã hội" của nhóm tác giả: Trần Lan Anh (Khánh An), Nguyễn Thị Vân (Hà Vân), Nguyễn Tiến Toàn (Thế Vũ), Đoàn Kiên Giang (An Nhiên), Phạm Ngọc Thành (Ngọc Thành) - Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

6 giải C:

- Loạt 5 kỳ "Thấy gì qua một vụ bê bối mạng xã hội" của nhóm tác giả: Lê Minh Tuấn (Minh Tuấn), Vi Khanh - Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Loạt 5 kỳ "Xây dựng nền nông nghiệp lương thiện" của nhóm tác giả: Hà Ngọc Trảng, Phạm Thúy Quyên, Cao Thị Huyền, Nguyễn Khánh Duy - Báo Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

- Loạt 4 bài "Cảnh báo nguy cơ Việt Nam trở thành "điểm đến" của phế liệu" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lê Thị Hòa (Lê Thu), Đỗ Quang Hùng - Báo Hải Quan, Liên Chi hội Nhà báo Ngành Tài chính.

- Loạt 5 bài "Khu đô thị mới Thủ Thiêm: quy hoạch và hiện tại" của nhóm tác giả: Phạm Vũ Quỳnh Hương (Phạm Vũ), Dương Ngọc Hà (Ngọc Hà), Nguyễn Tiến Long (Tiến Long), Ái Nhân - Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 kỳ "Mặt trái xuất khẩu lao động" của nhóm tác giả: Bùi Việt Lâm (Việt Lâm), Trần Quang Đại (Quang Đại) - Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

- Loạt 3 bài "Kích hoạt động lực kinh tế tư nhân" của nhóm tác giả: Thu Hà, Nhật Nam - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

5 giải Khuyến khích:

- Loạt 4 bài "Sửa luật Đất đai 2013 - Hai vấn đề mấu chốt" của nhóm tác giả: Vũ Thị Thanh Thủy (Vũ Thủy), Lương Thị Hồng Loan (Hồng Loan) - Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Tác phẩm "Ghi chép từ Phan Thiết đến Phan Rí Cửa: Không phải là dân" của tác giả Nguyễn Thị Minh Trâm - Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài "Hậu nông thôn mới" của nhóm tác giả Ngọc Thủy, Vị Thủy, Lan Anh - Báo Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

- Loạt 4 bài "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số dưới 1000 người: Từ nội lực tới sức mạnh cộng đồng" của nhóm tác giả: Lê Đông Hà (Lê Đông), Lê Thị Thuý Hà (Vương Hà) –Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

- Loạt 3 bài "Nóng bỏng tội phạm mua bán người qua biên giới" của nhóm tác giả: Lê Thanh Đồng (Lê Đồng), Thái Kim Nga (Thái Nga) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Biên phòng.

II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in): có 3 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích.

3 giải B:

- Tác phẩm "Nền tảng văn hóa - Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành chất lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược" của tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn - Cộng tác viên Tạp chí Cộng sản.

- Loạt 4 bài "Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng" của tác giả Cao Thị Hồng (Cao Hồng) - Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

- Loạt 5 bài "Kiểm soát quyền lực, chống "chạy chức, chạy quyền" - Vấn đề cấp bách hiện nay" của nhóm tác giả: Phạm Văn Huấn (Công Minh), Nguyễn Văn Minh (Nguyên Minh), Nguyễn Tấn Tuấn (Tấn Tuân), Hồ Quang Phương (Quang Phương) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

2 giải C:

- Loạt 3 bài "Tha hoá quyền lực trong công tác cán bộ và giải pháp chấn chỉnh" của tác giả Cao Văn Thống - Cộng tác viên Báo Nhân Dân.

- Loạt 3 bài "Thuế tài sản: Góc nhìn đa chiều" của nhóm tác giả: Phạm Văn Đại, Huỳnh Thế Du - Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

2 giải Khuyến khích:

- Loạt 3 bài "Kiến tạo thương hiệu văn hóa từ ý thức người Hà Nội" của tác giả Cù Xuân Trường (Xuân Trường) - Báo Hà Nội mới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 3 bài "Xây "cột mốc lòng dân" nơi đại ngàn Tây Nguyên" của nhóm tác giả Tô Đình Kháng (Đình Kháng), Phan Hồ Đăng (Hồ Đăng), Nguyễn Đăng Bảy (Đăng Bảy) - Chi hội Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in): có 5 giải B, 5 giải C và 4 giải Khuyến khích.

5 Giải B:

- Loạt 5 kỳ "Mafia rác" của nhóm tác giả: Bùi Trung Chính, Mai Tâm Hiếu, Trần Anh Tuấn, Bùi Bình Trọng - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 4 kỳ "Loạn xe hộ đê hưởng miễn phí qua trạm BOT" của nhóm tác giả: Nguyễn Đình Quang (Đình Quang), Trần Duy Khánh (Trần Duy), Phạm Huy Lộc (Huy Lộc), Nguyễn Đức Thắng (Đức Thắng), Nguyễn Thanh Hòa (Thanh Hòa) - Chi hội Nhà báo Báo Giao thông.

- Loạt 5 bài "Lừa đảo, "chặt chém" khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn" của nhóm tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh (Hồ Hạ), Dương Công Thọ (Công Thọ) - Báo Kinh tế & Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 5 bài "Thuốc độc ở chính trong ta" của tác giả Dương Đình Tường - Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 4 kỳ "Chuyên án phối hợp của Công an quận Tân Phú và Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Vào hang ổ "tín dụng đen" của nhóm tác giả Nguyễn Duy Trung (Duy Trung), Tống Minh Tân (Minh Tân), Trần Đức Nam (Đức Nam), Huỳnh Văn Hoàng (Huỳnh Văn) - Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

5 giải C:

- Tác phẩm "Nườm nượp cảnh kẹp tiền đưa - nhận tại Hải quan Hải Phòng" của nhóm tác giả: Phạm Văn Đông, Trần Hồng Khanh - Chi hội Nhà báo Báo Lao động.

- Loạt 4 bài "Đất quốc phòng sân bay: Ai bán? Ai mua?" của nhóm tác giả: Đỗ Thị Hồng Điệp (Hoàng Điệp), Phạm Hữu Khá (Hữu Khá), Đoàn Văn Cường (Đoàn Cường), Lê Đình Thìn (Đông Hà) - Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 3 kỳ "Điều kỳ diệu ở Trường Sa" của tác giả Bùi Hoàng Yến (Hoàng Yến) - Chi hội Nhà báo Báo Đại Đoàn Kết.

- Loạt 4 kỳ "Lật tẩy thủ đoạn buôn người xuyên biên giới" của tác giả Phạm Văn Bằng (Phạm Bằng) - Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Loạt 5 kỳ "Bệnh án tâm thần - "bùa hộ mệnh" và những đường dây "ma"" của nhóm tác giả: Đào Minh Khoa (Minh Khoa), Trần Thanh Xuân (Trần Xuân) - Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

4 Giải Khuyến khích:

- Loạt 3 bài "Nghi vấn "quỹ đen" ở Cục Đường thủy nội địa" của tác giả Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam) - Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 2 bài: ""Uy lực" giữa Biển Đông" của tác giả: Lê Văn Luận (Hải Luận) - Cơ quan đại diện Báo Biên phòng tại Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

- Loạt 5 bài "Đấu giá đất khu dịch vụ thương mại văn phòng và dân cư khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa" của nhóm tác giả: Chu Văn Thủy (Chu Gia), Quang Đông - Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra.

- Loạt 3 kỳ "Khi người lao động bị coi thường, đối xử thiếu văn hóa - Công đoàn cơ sở - "anh" ở đâu?" của nhóm tác giả Trịnh Thị Thường (Việt Hoàng), Phạm Mai Dung (Nhật Huy) - Báo Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

IV. Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh: có 1 giải B, 4 giải C và 1 giải Khuyến khích.

1 giải B:

- Tác phẩm "Niềm tin - chiến thắng - Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018" của nhóm tác giả: Trần Hải, Trần Ngọc Hoan –Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

4 Giải C:

- Tác phẩm "Một đời người và một ngày sau chiến tranh" của tác giả Việt Văn.

- Tác phẩm "Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ" của tác giả Quý Trung - Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

-Tác phẩm "Xâm thực biển, sạt lở đe dọa nghiêm trọng Đồng bằng sông Cửu Long" của tác giả Lưu Trọng Đạt - Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm "Những ánh sao đồng hành cùng thầy cô vượt qua mưa lũ" của tác giả Trần Duy Văn (Duy Văn) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

1 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Bước đột phá với mô hình phát triển rừng bền vững" của tác giả Nguyễn Thanh Dũng - Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh): có 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 4 giải Khuyến khích.

1 Giải A:

- Tác phẩm "Tâm nguyện đời người" của nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh Hương, Tạ Trúc - Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A Báo chí quốc gia cho tác phẩm“Tâm nguyện đời người” của nhóm tác giả Hồng Quyên, Thanh Hương, Tạ Trúc, Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2).

1 giải B:

- Tác phẩm "Phát triển đảng viên: Tre già, măng chưa lớn" của nhóm tác giả: Phạm Tấn Tư, Phan Thanh Hà, Đặng Văn Năm, Trịnh Đình Thiệu - Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2 giải C:

- Tác phẩm "Tiến lên toàn thắng ắt về ta" của nhóm tác giả: Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tuấn Tú, Trần Lê Dung - Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm "Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đặc thù từ niềm tin và hiệu quả công việc" của nhóm tác giả: Nguyễn Kiều Hưng (Kiều Hưng), Lê Thị Trang (Lê Trang), Trần Thị Thuỳ Linh (Thùy Linh), Phạm Thị Thu Hà (Thu Hà), Nguyễn Bình Sơn (Bình Sơn) - Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

4 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Cơn lốc tín dụng đen" của nhóm tác giả: Trần Thị Tiền (Thanh Tuyền), Nguyễn Thị Ánh Ngọc (Ánh Ngọc), Trần Đỗ Mai Trâm (Mai Trâm) - Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

- Tác phẩm "Phòng chống thông tin xấu, độc trên Internet" của nhóm tác giả: Trịnh Thị Vân Anh (Vân Anh), Phạm Thị Tuyết Hạnh (Tuyết Hạnh) - Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

- Tác phẩm "Tấm thẻ vàng của EC và những nỗ lực của Quảng Ngãi" của nhóm tác giả: Đặng Văn Nghiệp, Phan Lê Nguyệt Ánh, Từ Thị Xuân Yến, Trần Quang Huy, Trần Tiến Công - Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

- Tác phẩm "Lên Mường Phăng nhớ Đại tướng" của nhóm tác giả: Võ Kỳ Anh, Thanh Nhàn, Phương Thảo, Châu Thuỷ, Ngọc Khánh - Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

VI. giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh): có 1 giải A, 1 giải B, 4 giải C và 3 giải Khuyến khích.

1 Giải A:

- Tác phẩm liên kết "Động lực cho nông nghiệp bứt phá" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Thị Hồng Liên, Nguyễn Hà Phương, Nguyễn Phương Hà - Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

1 giải B:

- Tác phẩm "Tín dụng "đen": Nợ tiền- Trả máu" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tình (Phương Tình), Lê Nam Hải - Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

4 giải C:

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

- Tác phẩm "Sập bẫy dự án, hàng nghìn ha đất vàng Kon Plông bị bỏ hoang" của tác giả Nguyễn Khoa Điềm - Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum.

- Tác phẩm "Mất niềm tin là mất tất cả" của nhóm tác giả: Phan Xuân Ánh (Xuân Ánh), Ngô Văn Hai (Đức Hai) - Đài Phát thanh & Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

- Tác phẩm "Chuyển biến từ phong trào "tự soi, tự sửa"" của tác giả Lê Minh Hải - Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

- Tác phẩm "Bông mai trắng" và cuộc chiến với "quả cầu gai"" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung (Hồng Nhung), Nguyễn Quang Vụ (Quang Vụ) - Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

3 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Đảng bộ thành phố Vũng Tàu mạnh dạn đương đầu những việc khó" của nhóm tác giả: Đỗ Thị Thùy Linh, Nguyễn Khắc Trí, Nguyễn Thị Mỹ Quyên, Hà Thị Tuyến - Đài Phát thanh & Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tác phẩm "Đừng để "Quýt làm, Cam chịu"" của nhóm tác giả: Xuân Hồng, Nguyễn Tùng - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam.

- Tác phẩm "Bò sữa... kêu cứu!" của tác giả Lê Quốc Khởi (Quốc Khởi) - Đài Phát thanh & Truyền hình Sóc Trăng, Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng.

VII. Giải Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình): có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 6 giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Tác phẩm "Nano vàng và những cuộc thử nghiệm mờ ám" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Trung Đoàn - Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

2 giải B:

- Tác phẩm "Cán bộ trẻ - Bài học từ sự chín ép" của nhóm tác giả: Hoàng Thị Quỳnh Trang (Quỳnh Trang), Nguyễn Việt Cường (Việt Cường), Vũ Đức Thuận (Đức Thuận), Phạm Quang Nam (Quang Nam) - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm "Đường của thầy" của nhóm tác giả: Nông Tiến Nguyên (Đinh Nguyên), Trần Kim Tiến (Trần Tiến) - Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

5 giải C:

- Tác phẩm "Sáp nhập xã xóm bản, khó khăn từ đề án" của nhóm tác giả: Trần Thị Thanh Huyền (Thanh Huyền), Đặng Xuân Hướng (Xuân Hướng), Lê Trường Ca (Trường Ca), Nguyễn Hồng Trung (Hồng Trung), Nguyễn Tùng Nam (Tùng Nam) - Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Tác phẩm "Người quyết đi đến cùng sự thật" của nhóm tác giả: Lê Thị Nụ (Lê Nụ), Lê Như Hạnh (Như Hạnh), Trịnh Sỹ Thảo (Sỹ Thảo), Lê Xuân Quang (Xuân Quang) - Đài Phát thanh & Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

- Tác phẩm "Ép Khuôn" của nhóm tác giả: Hoàng Hồng, Hoàn Thu, Tố Linh, Khánh Linh, Hoàng Nhung - Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

- Tác phẩm "Quản lý đất đai xây dựng: Bó tay? Hay tiếp tay" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Anh (Hoàng Anh), Lê Trọng Phước (Trọng Phước) - Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

- Tác phẩm "Bước ra từ buôn làng" của nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Bảo (Quốc Bảo), H'Kim Phúc Êban (H'Kim Phúc), Trần Lâm Thành (Lâm Thành), Tô Bình Minh (Bình Minh), Lê Tú Anh (Tú Anh) - Đài Phát thanh & Truyền hình Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk.

6 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Cửa sổ nhìn ra thế giới" của nhóm tác giả: Trần Ngọc Luận (Ngọc Luận), Ngô Quang Tuyên (Quang Tuyên) - Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Định, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định.

- Tác phẩm "Cơn bão tín dụng đen" của nhóm tác giả: Đức Thắng, Huyền Trang, Trọng Quân, Đức Bích - Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

- Tác phẩm "Khoảng trống sau lũ" của nhóm tác giả: Hà Thị Kim Dung (Hà Dung), Ngô Minh Đạo (Minh Đạo), Trần Trung Kiên (Trần Kiên) - Đài Phát thanh & Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

- Tác phẩm "Vùng biên mùa nước về" của tác giả Doãn Đan - Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

- Tác phẩm "Khát vọng đồng phèn" của nhóm tác giả: Thanh Bình, Phương Mai, Hữu Lộc, Thanh Hảo, Hải Bằng - Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Tháp, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp.

- Tác phẩm "Ở nơi ân nghĩa mênh mông" của nhóm tác giả: Thái Cường, Nguyễn Thủy, Thu Bình, Vân Dung, Đức Duẩn - Đài Phát thanh & Truyền hình Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.

VIII. Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình): có 1 giải B, 3 giải C và 2 giải Khuyến khích.

1 giải B:

- Tác phẩm "Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của nhóm tác giả: Bùi Thu Thủy, Phùng Ngọc Trâm, Nguyễn Diệp Chi, Bùi Thái Dương - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

3 giải C:

- Tác phẩm "Thay lời tri ân - Cống hiến" của nhóm tác giả: Trịnh Quốc Đông, Lô Thùy Linh, Nguyễn Phương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Tài Việt - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm "Rubic 2018" của nhóm tác giả: Bùi Thị Xuân, Lương Minh Đức, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Hải Hà, Kà Kỳ Vọng - Đài Truyền hình Kĩ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm "Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ" của nhóm tác giả: Thái Bình, Diệu Ngân, Hoài Nam, Văn Doanh, Văn Linh - Liên Chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

2 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Giao lưu truyền hình trực tiếp: Trái tim nhân ái" của nhóm tác giả: Hoàng Minh Sơn (Minh Sơn), Nguyễn Minh Hãnh (Minh Hãnh), Vũ Tú Anh (Tú Anh), Trần Thị Thu Hương - Đài Phát thanh & Truyền hình Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

- Tác phẩm "Biển gọi" của nhóm tác giả: Hồng Quang Năm, Vũ Thị Kiều Nga, Huỳnh Thị Thu Hương, Ngô Thanh Đồng, Võ Nhật Hoàng - Đài Phát thanh & Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

IX. Giải Phim tài liệu truyền hình: có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Tác phẩm "Dấu son người xứ nhãn" của nhóm tác giả: Ngọc Anh, Minh Đức - Đài Phát thanh & Truyền hình Hưng Yên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên.

2 Giải B:

- Tác phẩm "Trên đường băng" của nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Dũng (Ngọc Dũng), Hoàng Sơn Hiếu (Sơn Hiếu) - Đài Phát thanh & Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Tác phẩm "Đảng viên đi trước" của nhóm tác giả: Phan Trung Thành, Nguyễn Sỹ Tâm, Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

3 Giải C:

- Tác phẩm "Những cuộc gặp trong tù" của nhóm tác giả: Đặng Diễm Quỳnh, Trần Quang Minh, Phạm Bạch Dương, Đào Hương Anh, Trương Thị Trang - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm "Ông đồ gàn" của tác giả Trịnh Quang Tùng - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tác phẩm "Đột kích" của nhóm tác giả: Trần Nam Chung, Hoàng Ái Vân, Ngô Phương Loan, Trương Đình Quý, Đỗ Đức Trọng - Truyền hình Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

3 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm "Được và mất" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Đức Anh - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm "Khoan nhịp mái hò" của nhóm tác giả: Việt Phương, Quang Ngọc, Diệu Minh,Việt Hà - Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Bình, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình.

- Tác phẩm"Đội hỗ trợ SOS 117" của nhóm tác giả: Lê MinhVương (Minh Vương), Trần Thanh Trà Mi (Trà Mi) - Đài Phát thanh & Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 1 giải Khuyến khích.

1 giải A:

- Tác phẩm "Tội ác dưới những tán rừng xanh..." của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) - Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

2 giải B:

1. Tác phẩm "Họ hy sinh cho nước bạn hồi sinh: của nhóm tác giả: Trần Chí Hùng, Trần Ngọc Long, Danh Chanh Đa, Phan Minh Hưng, Phạm Mỹ - Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm "Những người thầy ngày lên bục giảng, tối đi đánh cá nuôi học trò" của nhóm tác giả: Đặng Thị Chung (Đăng Chung), Đặng Văn Phú (Văn Phú), Trần Duy Hưng (TZH) - Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

5 giải C:

- Tác phẩm "Đường sắt Bắc Nam - Những niềm vui, những hy sinh và bao điều trăn trở" của nhóm tác giả: Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn, Phan Hải Tùng Lâm, Đỗ Mạnh Hùng, Lã Ngọc Sơn - Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài "Bất cập trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội" của tác giả Lê Vũ Thanh Hà - Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Tác phẩm "Hà Nội 10 năm tôi kể" của nhóm tác giả: Trần Hồng Vân, Dương Hiệp, Nguyễn Đức Hải, Trịnh Tuấn Điệp, Hoàng Văn Sơn - Báo Hà Nội mới, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

- Loạt 5 kỳ "40 năm ấy-"biết bao nhiêu tình" của tác giả Phạm Gia Khánh (Gia Khánh) - Báo An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

- Loạt 5 kỳ: "Dấu ấn "Tam nông"" của tác giả Đỗ Thị Hiền (Đỗ Hiền), Vũ Anh Thao, Vũ Nguyên Bình, Nguyễn Đình Tùng - Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

1 giải Khuyến khích:

- Loạt 5 kỳ "12 dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ ngành Công Thương: Hành trình "hồi sinh"" của nhóm tác giả: Nguyễn Lan Anh (Lan Anh), Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Thuỳ Linh) - Liên Chi hội Nhà báo Báo Công Thương.

XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): có 3 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích.

3 giải B:

- Loạt 5 bài "Rùng mình quy trình hô biến củi than tre thành thuốc chữa ung thư" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng (Hoài Anh), Lê Văn Đức (Thạch Quý), Nguyễn Kiên Trung - Báo Điện tử VietnamNet, Liên chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Loạt 5 kỳ: ""Đại bác" phá nát thành trì u mê "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"" của nhóm tác giả: Vũ Minh Khang, Trần Thị Linh - Báo Điện tử VTC News, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 5 bài ""Binh pháp" chống giặc nội xâm" của tác giả Nguyễn Hòa Văn - Cộng tác viên Tạp chí Người làm báo, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

3 giải C:

- Loạt 4 bài "CBCC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã" của tác giả Mạnh Hà - Báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

- Loạt 5 kỳ ""Xe vua" ở Hải Dương" của tác giả Nguyễn Tiến Đạt (Nguyễn Khuê) - Báo Pháp luật và Xã hội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

- Loạt 5 bài về "xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn" của nhóm tác giả: Nguyễn Quán Tuấn, Trần Quốc, Đức Anh - Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

3 giải Khuyến khích:

- Loạt 3 kỳ "Táo tợn trấn lột du khách ngay bờ hồ Hoàn Kiếm" của tác giả Trần Quang Thế (Quang Thế) - Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 4 kỳ "Nhớ lẽ khoan dân" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hình (Nguyễn Hình), Nguyễn Thị Thu Thủy (Thu Thủy) - Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

- Loạt 3 kỳ ""Góc khuất" từ một số dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp" của tác giả Đỗ Công Tính (Công Tính) - Báo Đắk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông./.