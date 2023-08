Danh tính 2 cô gái thiệt mạng trong vụ cháy nhà trọ tại TP.HCM

Đến trưa nay (29/8), Công an quận 5 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà cho thuê trên địa bàn. Vụ cháy xảy ra khiến 2 người tử vong, danh tính được xác định là N.T.N.M (16 tuổi) và N.H.M (19 tuổi). Ban đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt khói.

Lực lưuọng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy (Ảnh: A.H)

Trước đó, vào 7h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát lớn trong căn nhà trong một con hẻm trên đường Mạc Thiên Tích (phường 11, quận 5) khiến nhiều người hoảng loạn. Nhiều người dân hô hoán, phối hợp dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC và CHCN Công an TP.HCM (PC07) cùng lực lượng PCCC quận 5 điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục tới hiện trường thực hiện công tác cứu hỏa. Đến 7h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 phụ nữ trên đã tử vong.

Người dân sống gần khu vực đám cháy cho biết, nơi xảy ra cháy có khoảng 15 phòng trọ. Người thuê đa phần là ở các tỉnh đến đây ở ngắn hạn để khám bệnh. Phòng trọ rộng khoảng 8m2, có một cái giường và nhà vệ sinh. Cục nóng máy lạnh lắp san sát ngoài ban công, dây điện chằng chịt.

Một người dân cho biết, sáng nay ngọn lửa bùng lên dữ dội, sau đó có một tiếng nổ lớn khiến việc chữa cháy tại chỗ khó khăn. Mọi người đành tránh xa hiện trường, chờ lực lượng cứu hỏa đến.