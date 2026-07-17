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Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thứ Sáu, 16:50, 17/07/2026
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VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trong số các nạn nhân có 2 em nhỏ đang ở độ tuổi học sinh, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo báo cáo nhanh của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 17/7 tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Chương Dương, TP Hà Nội.

Chiếc xe khách 45 chỗ chở 32 người (gồm cả lái xe) gặp nạn khi đang lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội, khiến 4 người tử vong và 25 người bị thương.

danh tinh 4 nan nhan tu vong trong vu xe khach lao khoi cao toc phap van - cau gie hinh anh 1
Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Thị Ph. A. ở quê nhà.

Qua xác minh ban đầu, cả 4 nạn nhân tử vong đều là người cùng tổ dân phố Hòa Bình, xã Phú Bình, gồm: Nguyễn Trà M. (SN 2012); Dương Đình H. (SN 1972); Lê Minh T. (SN 2010); Nguyễn Thị Ph. A. (SN 2013, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang, hiện sinh sống tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Ngoài các trường hợp tử vong, còn có 3 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Trong đó có ông Dương Đình M. (SN 1972), ông Vũ Đình Đ. (SN 1971), cùng trú xã Phú Bình và em Phạm Công C. (SN 2008, hộ khẩu tại tỉnh Bắc Ninh).

danh tinh 4 nan nhan tu vong trong vu xe khach lao khoi cao toc phap van - cau gie hinh anh 2
Hình ảnh tang thương khi một khu phố có tới 4 nạn nhân tử vong 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Bình đã khẩn trương xác minh nhân thân các nạn nhân, đồng thời báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và đề nghị Ban Vận động cứu trợ của tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng cho các gia đình có người tử vong theo quy định.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật ngang xuống đường gom dân sinh.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Xe khách gặp nạn ở Pháp Vân Cầu Giẽ: "Cả đoàn về sớm để kịp viếng đám tang"

VOV.VN - Một chuyến du lịch nghỉ hè tưởng chừng sẽ khép lại bằng những kỷ niệm đẹp đã bất ngờ biến thành thảm kịch khi chiếc xe khách chở cả đoàn lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm. Quyết định trở về sớm để kịp chia buồn cùng gia đình hàng xóm có tang lại trở thành chuyến đi định mệnh.

Văn Ngân/VOV.VN
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Xuyên đêm giành giật sự sống cho các nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Pháp Vân-Cầu Giẽ

Xuyên đêm giành giật sự sống cho các nạn nhân vụ tai nạn xe khách ở Pháp Vân-Cầu Giẽ

VOV.VN - Giữa màn đêm, khi chiếc xe khách gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội đã căng mình thực hiện nhiệm vụ, giành giật sự sống cho người dân.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong ở Pháp Vân - Cầu Giẽ

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong
Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách bất ngờ lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong

Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong

VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách bất ngờ lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

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