Danh tính 9 thanh niên chặn xe cướp tài sản livestream trên facebook

Thông tin từ Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, do tính chất phức tạp của vụ việc một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí chặn xe xin tiền trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua tỉnh Phú Thọ gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành rà soát, lên danh sách từng đối tượng tham gia.

Nhóm thanh niên mang hung khí lên cao tốc chặn xe xin tiền bị bắt giữ.

Ngày 30/12, cơ quan điều tra đã triệu tập 9 đối tượng tham gia chặn xe xin tiền gồm: Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hải Đăng, Trần Phạm Tài Đức cùng sinh năm 2000; Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Xuân Đạo cùng sinh năm 1999; Nguyễn Quang Vinh (SN 2002) đều có hộ khẩu tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ và Uông Đình Lượng, sinh năm 1999 trú tại Khu 3, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan công an tiến hành thu giữ số tiền 300.000 đồng và 7 dao, kiếm, tuýp sắt tự chế. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do thiếu hiểu biết nhận thức về pháp luật, nhóm đối tượng đã uống rượu, rủ nhau mang hung khí tự chế lên cao tốc để "chụp ảnh" rồi bộc phát nảy sinh ý định chặn xe xin tiền, đồng thời 1 đối tượng trong nhóm quay livestream trên facebook cá nhân, số tiền nhóm đối tượng này chiếm đoạt của các lái xe là hơn 400.000 đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Trước đó, như VOV.VN thông đưa tin, tối 29/12, trên mạng xã hội xuất hiện một clip livestream nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí và nói với người xem rằng "đây là các thanh niên đang đi xin tiền". Theo clip, nhóm đối tượng này đã đứng chặn trên đường cao tốc, khi thấy xe đi qua thì vẫy lại để "xin đểu", một số tài xế lách được, vài tài xế khác sợ nguy hiểm nên đã đưa tiền cho các đối tượng này.

Bên cạnh đó, nhóm thanh niên còn lớn giọng văng tục, thách thức người xem gọi cho công an và đọc vị trí mình đang đứng ở đoạn nút giao IC8 cao tốc Phù Ninh (Phú Thọ). Sự việc đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Nhận được thông tin phản ánh, ngay trong tối 29/12, UBND huyện Phù Ninh đã lập tức giao Công an huyện Phù Ninh trực tiếp điều tra xử lý vụ việc./.

Tên cướp bịt mặt, táo tợn nổ súng cướp ngân hàng ở Buôn Ma Thuột Đây là một vụ cướp ngân hàng táo tợn nhưng hung thủ chưa thực hiện được thì bị lộ nên bỏ chạy. Rùng mình cảnh tên cướp kề lưỡi dao sắc lạnh vào cổ lái xe taxi Quá trình thực nghiệm vụ án, nhìn lưỡi dao sắc lạnh trong tay tên cướp, những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản. Đạp ngã cô gái, cướp xe SH Quang áp sát, đạp cô gái ngã khỏi xe, tạo điều kiện để Đặng cướp chiếc SH tại đường Tam Trinh, Hà Nội. Nhân viên bảo vệ thực hiện hàng loạt vụ cướp giật ở TPHCM VOV.VN - Đối tượng Chung khai nhận có ngày đã gây 4 vụ cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ Việt Nam, 2 người nước ngoài.