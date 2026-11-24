Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ khí gas, sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa khiến 16 người thương vong, trong đó có 6 người tử vong và 10 người bị thương.

Trong số 6 người tử vong, có 5 người đã xác định được danh tính, gồm V.T.L.P (nữ, sinh năm 1986), Đ.X.H (nam, sinh năm 1987), T.T.K (nữ, sinh năm 1970), N.X.V (nam, sinh năm 1964) và B.V.S (nam, sinh năm 1984). Một nạn nhân sinh năm 1971 hiện chưa rõ danh tính. Trong đó, 5 trường hợp tử vong ngoại viện, riêng ông B.V.S tử vong do đa chấn thương. Hiện các trường hợp tử vong đang được lưu tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

10 người bị thương được đưa đến các bệnh viện điều trị. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 4 trường hợp gồm L.N.A (nữ, sinh năm 2007) và T.M.H (nữ, sinh năm 2002) bị đa chấn thương; T.T.T.H (nữ, sinh năm 1978) bị chấn động não và D.T.V (nữ, sinh năm 1948) bị gãy liên mấu chuyển đùi phải.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 4 trường hợp gồm N.D.M (nữ, sinh năm 1992) và Đ.N.V (nam, sinh năm 1998) bị gãy xương đùi phải; B.V.G (nam, sinh năm 1959) và C.T.K.A (nữ, sinh năm 2004) bị đa vết thương phần mềm. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận 2 trường hợp là Đ.N.Q (nam, sinh năm 1983) bị vết thương vùng đầu và T.T.T (nữ, sinh năm 1944) bị vết thương vùng mặt.

Hiện trường vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. (Ảnh: Văn Ngân)

Trước đó, như VOV.VN đưa tin, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h5 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

4 bệnh viện Hà Nội tập trung cứu chữa nạn nhân vụ nổ ở phố Nguyễn Văn Tuyết VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản khẩn đề nghị Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tập trung tối đa nguồn lực, cấp cứu và điều trị các nạn nhân vụ nổ khí gas, sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.