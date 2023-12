Đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bị cô lập, tàu SAR kịp đưa 2 bệnh nhân đi cấp cứu

Lúc 17h30 phút ngày 24/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin khẩn cấp từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cần hỗ trợ phương tiện đưa 2 bệnh nhân trên đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, Bệnh xá quân dân y Tân Hiệp trên đảo Cù Lao Chàm tiếp nhận 2 bệnh nhân là ông Trần Văn Cử (59 tuổi) và ông Trần Văn Thu (53 tuổi) với triệu chứng niêm mạc nhợt nhạt, chân tay lạnh, bụng đau dữ dội, nôn, đại tiện ra máu.

Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đưa 2 bệnh nhân lên tàu rời đảo

Các y bác sĩ Bệnh xá quân dân y Tân Hiệp chẩn đoán cả hai bệnh nhân bị xuất huyết đường tiêu hóa, mất máu nhiều nên bệnh chuyển biến nặng, tiên lượng xấu, nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, cả 2 bệnh nhân có nguy cơ tử vong, trong khi bệnh xá không đủ điều kiện điều trị. Tại thời điểm này, đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị cô lập do gió cấp 7 giật cấp 8, sóng cao từ 3 m đến 4 m, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, không có phương tiện tiếp cận được đảo này.

Nhân viên tàu SAR 274 đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm đưa các bệnh nhân vào đất liền

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn cấp đưa bệnh nhân về bờ cứu chữa. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, 2 bệnh nhân từ bệnh xá được đưa lên tàu SAR 274 để vào đất liền. Đến 22 giờ 04 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa cả 2 bệnh nhân về đến thành phố Đà Nẵng, cấp cứu tại Trung tâm cấp cứu 115. Với sự hỗ trợ kịp thời của các y, bác sĩ tại đây, cả 2 bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định.

Hai bệnh nhân đã được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện thời tiết trên đảo vẫn phức tạp, biển động nên các phương tiện tàu, thuyền không thể ra vào đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng sẵn sàng hỗ trợ người dân trên đảo trong những trường hợp cấp bách.

“Trường hợp người dân đau ốm, trên đảo Cù Lao Chàm đã có Bệnh xá quân dân y Tân Hiệp, đảm bảo công tác khám chữa bệnh đối với các bệnh thông thường. Trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì phải nhờ các cơ quan chức năng để hỗ trợ”, Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.