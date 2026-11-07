Đào tạo ngành Y thời AI: Đổi mới cách dạy, đặt an toàn người bệnh ở trung tâm

Ngày 7/11, Hội nghị Giáo dục Y học toàn quốc lần thứ X đã chính thức diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội). Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS.BS Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội giáo dục Y học Việt Nam nhận định, nhìn lại chặng đường phát triển của nền giáo dục y học nước nhà, có thể tự hào về những thành tựu rất đáng ghi nhận. Từ một hệ thống đào tạo y khoa với quy mô còn hạn chế, đến nay Việt Nam đã hình thành mạng lưới rộng khắp các trường đại học y dược, các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cùng hệ thống bệnh viện thực hành và các cơ sở nghiên cứu ngày càng phát triển.

PGS.TS.BS Lê Quang Cường, Chủ tịch Hội giáo dục Y học Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Đội ngũ giảng viên, cán bộ y tế và các nhà khoa học không ngừng trưởng thành; quy mô và trình độ đào tạo ngày càng được nâng cao. Hợp tác quốc tế được mở rộng, nhiều chương trình đào tạo đã tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, ứng dụng những phương pháp dạy học hiện đại và công nghệ tiên tiến.

Đặc biệt, giáo dục y học Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi quan trọng, từ mô hình đào tạo truyền thống, chủ yếu chú trọng truyền thụ kiến thức, sang mô hình đào tạo lấy người học làm trung tâm, chú trọng chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Các phương pháp đào tạo dựa trên năng lực, học tập dựa trên tình huống lâm sàng, mô phỏng, đào tạo liên ngành, lượng giá năng lực và bảo đảm chất lượng đang ngày càng được quan tâm và triển khai tại nhiều cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chất lượng đào tạo, năng lực thực hành lâm sàng, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng của người học vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục đổi mới.

Dự kiến, kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ sẽ được triển khai lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc từ năm 2027, PGS.TS.BS Lê Quang Cường cho rằng, đây là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quá trình đổi mới hệ thống y tế và giáo dục y khoa Việt Nam, thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Kỳ kiểm tra này không đơn thuần là một kỳ thi, mà là bước chuyển quan trọng trong việc chuẩn hóa chất lượng đầu ra của đào tạo y khoa và năng lực của người hành nghề. Điều đó đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với tất cả các cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội lớn để đổi mới giáo dục y khoa, từ mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, cá thể hóa học tập đến phát triển mô phỏng lâm sàng và đánh giá năng lực người học. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách dạy, cách học và cách lượng giá, đồng thời gìn giữ những giá trị cốt lõi của nghề y.

“Chúng ta cần đào tạo những người thầy thuốc biết làm chủ công nghệ, có tư duy phản biện, biết kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định chuyên môn; luôn đặt đạo đức nghề nghiệp, sự thấu cảm và an toàn của người bệnh ở vị trí trung tâm”, PGS.TS.BS Lê Quang Cường nhấn mạnh

Cần lấy năng lực nghề nghiệp và sự an toàn của người bệnh làm căn cứ xuyên suốt trong đào tạo

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng nêu 4 định hướng lớn trong công tác đào tạo ngành Y.

Theo Thứ trưởng, thứ nhất, các cơ sở đào tạo ngành y cần lấy năng lực nghề nghiệp và sự an toàn của người bệnh làm căn cứ xuyên suốt trong đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội thảo

Mỗi cơ sở đào tạo cần xác định rõ người học sau khi tốt nghiệp phải làm được gì và đáp ứng những yêu cầu nào để thực hành an toàn, hiệu quả. Chuẩn đầu ra phải được cụ thể hóa thành những năng lực có thể quan sát và đánh giá. Chương trình, phương pháp giảng dạy và lượng giá cần gắn kết chặt chẽ với những năng lực ấy. Cùng với kiến thức và kỹ năng chuyên môn, phải chú trọng tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đây là những yêu cầu chung đối với toàn khối ngành sức khỏe.

Thứ hai, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, hướng đến chất lượng học tập thực chất. Công nghệ mở ra cơ hội phát triển học liệu, cá thể hóa việc học, mở rộng mô phỏng và hỗ trợ giảng viên theo dõi sự tiến bộ của sinh viên. Các trường cần lựa chọn giải pháp phù hợp với mục tiêu đào tạo, có đánh giá hiệu quả và bảo đảm điều kiện triển khai. Đồng thời, phải hướng dẫn người học kiểm chứng thông tin, nhận diện giới hạn của AI, bảo vệ dữ liệu người bệnh và tuân thủ liêm chính học thuật.

Thứ ba, các trường cần phát triển đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng đào tạo thực hành. Đổi mới đào tạo cần bắt đầu từ năng lực của người thầy. Các cơ sở cần tăng cường bồi dưỡng phương pháp giảng dạy, lượng giá theo năng lực, kỹ năng phản hồi và năng lực số cho giảng viên, đặc biệt là giảng viên tại cơ sở thực hành. Nhà trường và bệnh viện cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm người học được thực hành có mục tiêu, có giám sát và có phản hồi. Mô phỏng cần được phát triển phù hợp, kết hợp với trải nghiệm thực tế trên người bệnh và tại cộng đồng.

Thứ tư, chủ động chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở cấp quốc gia trong năm 2027. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo đảm chất lượng nhân lực y tế, hướng đến mục tiêu bảo vệ người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát chương trình, đối chiếu chuẩn đầu ra với yêu cầu năng lực hành nghề, xác định những nội dung cần củng cố và hỗ trợ người học kịp thời. Các đơn vị chức năng của Bộ Y tế cần phối hợp với Hội đồng Y khoa Quốc gia và các bên liên quan để cung cấp thông tin, hướng dẫn theo thẩm quyền, hỗ trợ các cơ sở và người học chủ động chuẩn bị.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Hiệu trưởng Trường Y - Dược Phenikaa cũng cho rằng, hiện nay tốc độ chuyển đổi số và đổi mới phương pháp giảng dạy y khoa đang diễn ra rất nhanh. Thực tiễn đó cũng đòi hỏi các trường phải chuyển từ đào tạo trên giảng đường, đào tạo theo từng môn sang đào tạo kết nối giữa các môn, đẩy mạnh gắn kết lý thuyết và thực hành lâm sàng trong từng ca bệnh. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo theo chuẩn năng lực đầu ra để chuẩn bị cho việc đánh giá năng lực hành nghề vào năm 2027.

Sự phát triển thần tốc của AI đang tác động trực tiếp đến dạy và học, song hành trong từng mô hình giáo dục. Việc nhanh chóng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực đào tạo thực hành y khoa là điều tất yếu.

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng xác định dù công nghệ có đi đến đâu, ứng dụng AI thế nào, phương pháp giáo dục có cải tiến ra sao, thì tâm của người làm ngành y, trái tim của người thầy thuốc trong việc quyết định lựa chọn phương pháp, thuốc hay liệu pháp điều trị vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào từng tình huống người bệnh cụ thể, phụ thuộc vào tính nhân văn và yêu cầu bức thiết của bệnh nhân ở thời điểm đó", PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi chia sẻ.

Về định hướng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi cho biết, sẽ đi từ việc củng cố hệ thống nhân sự, đội ngũ người thầy trong cơ sở đào tạo, đồng thời kết nối chặt chẽ với các bệnh viện thực hành.

Song song với đó, nhà trường cũng sẽ củng cố học liệu và tài liệu hỗ trợ giảng dạy tích hợp, tài liệu liên quan đến công nghệ, xây dựng các tình huống lâm sàng theo định hướng chuẩn năng lực đầu ra; đồng thời không tích hợp các xu hướng chuyển đổi công nghệ của thế giới vào phương pháp giảng dạy.

"Dù vậy, chúng ta vẫn phải lưu ý xây dựng văn hóa nhắc nhở tất cả thầy thuốc tương lai, trong cả đào tạo đại học và sau đại học, luôn luôn nhớ đến cái tâm, trái tim của người thầy thuốc và trong hành nghề phải đặt người bệnh làm trung tâm. Tất cả những nền tảng về sau mà chúng ta xây dựng luôn hướng tới trọng tâm là người bệnh cần gì, để từ đó đáp ứng và phục vụ bằng tâm của người thầy thuốc", PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi nhấn mạnh.