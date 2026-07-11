Đập Sabo Nặm Păm - thêm "lá chắn" trước lũ quét ở vùng cao Sơn La

Tóm tắt

VOV.VN - Từng hứng chịu trận lũ quét lịch sử năm 2017, Nặm Păm (Sơn La) nay ghi nhận hiệu quả bước đầu của đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam trong đợt mưa lớn đầu tháng 7, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ và mở ra kỳ vọng nhân rộng mô hình phòng, chống thiên tai.

