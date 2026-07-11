Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Từng hứng chịu trận lũ quét lịch sử năm 2017, Nặm Păm (Sơn La) nay ghi nhận hiệu quả bước đầu của đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam trong đợt mưa lớn đầu tháng 7, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ và mở ra kỳ vọng nhân rộng mô hình phòng, chống thiên tai.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok7.dap-sabo-nam-pam-them-la-chan-truoc-lu-quet-o-vung-cao-son-la-.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Đập Sabo Nặm Păm - thêm "lá chắn" trước lũ quét ở vùng cao Sơn La
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok7.dap-sabo-nam-pam-them-la-chan-truoc-lu-quet-o-vung-cao-son-la-.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật