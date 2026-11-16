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Dập tắt đám cháy tại khu kinh doanh trên đường Hùng Vương (Phú Thọ)

Thứ Hai, 16:19, 16/11/2026
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VOV.VN - Đám cháy xảy ra tại một số cơ sở kinh doanh trên đường Hùng Vương (đường 35 m), thuộc phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo ghi nhận tại hiện trường vào đầu giờ chiều 16/11, đám cháy xảy ra tại một số cơ sở kinh doanh nằm trên mặt đường Hùng Vương, khu vực gần Khu công nghiệp Phú Hà, thuộc địa bàn phường Phú Thọ.

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Đám cháy xảy ra tại một số cơ sở kinh doanh trên đường Hùng Vương (đường 35 m), thuộc phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã có mặt để triển khai các biện pháp xử lý. Đến thời điểm ghi nhận, đám cháy đã được dập tắt, không còn nguy cơ cháy lan tại khu vực xảy ra sự cố.

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Đám cháy tại một số cơ sở kinh doanh thuộc phường Phú Thọ đã nhanh chóng được dập tắt.

Theo ông Đinh Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ, nguyên nhân chính xác của vụ cháy hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ một cơ sở kinh doanh trà sữa, sau đó lan sang hai hộ kinh doanh liền kề.

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Dập tắt đám cháy khu kinh doanh trên đường Hùng Vương ở Phú Thọ

"Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã có mặt kịp thời, vì vậy đám cháy được dập tắt rất nhanh. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ", ông Đinh Hoàng Giang thông tin.

Hiện, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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