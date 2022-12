Dập tắt đám cháy tại nhà kho ở Quy Nhơn, Bình Định

Khoảng 20h tối qua (4/12), ngọn lửa bùng phát dữ dội tại Nhà kho ở số nhà 06, Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chủ kho này là Công ty TNHH dịch vụ Cảng Quy Nhơn, đơn vị thuê kho là Công ty TNHH Kim Khánh. Nhà kho rộng 630m2 chứa các loại nhu yếu phẩm như mì tôm, dầu ăn, bánh kẹo… Lửa lan nhanh, bao trùm cả nhà kho, cột khói cao hàng trăm mét. Vụ cháy khiến nhiều người dân lo lắng vì nhà kho này nằm sát đường và gần nhiều nhà dân.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định tiến hành chữa cháy.

Công an tỉnh Bình Định đã huy động tối đa lực lượng với 12 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định và lực lượng Công an thành phố Quy Nhơn tham gia chữa cháy. Lúc đầu, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa quá lớn và lực lượng chữa cháy chỉ tiếp cận được 2 mặt của nhà kho.

Hàng hóa bị cháy nghiêm trọng.

Đến 23h20 phút đêm qua, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 7h sáng nay, đám cháy được dập tắt. Toàn bộ hàng hóa trong kho hàng bị thiêu rụi.

Dùng xe ủi tạo các đường rãnh để lực lượng chữa cháy tiến vào khu vực bị cháy trong nhà kho.

Phong tỏa hiện trường vụ cháy.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định cho biết: “Đến giờ phút này đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguồn nước chữa cháy cách kho từ 500-700m. Kho khói độc lên rất nhiều ảnh hưởng đến tầm nhìn, chiến thuật chữa cháy".

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy./.