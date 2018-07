Đập thủy điện lớn nhất Nghệ An xả lũ, nước trắng xóa đổ xuống hạ nguồn

Theo dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới sẽ có mưa vừa, có nơi mưa rất to, cảnh báo lũ trên các sông. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã lệnh cho nhà máy thủy điện Bản Vẽ (ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vận hành hồ chứa để cắt giảm lũ cho vùng hạ du. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã có Văn bản hỏa tốc gửi Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc “Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho vùng hạ du”. Thủy điện Nghê An xả lũ.

Vào 9h ngày 30/7, nhà máy thủy điện Bản Vẽ chính thức xả với lưu lượng từ 600m³/s (bao gồm lưu lượng xả qua tổ máy phát điện và lưu lượng xả qua tràn).

Hiện mực nước ở hồ thủy điện Bản Vẽ là 193,3m, lưu lượng lũ về hồ là 1216 m3/s.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã đề nghị các huyện từ: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh và các Sở, ban, ngành… thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Dòng nước trắng xóa đổ xuống hạ lưu.

Dự kiến, với lưu lượng xả lũ như nói trên, các huyện như: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông …Do vậy, chính quyền các huyện cần phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.

Thuỷ điện Bản Vẽ được khởi công năm 2005, phát điện hòa lưới năm 2010, có công suất thiết kế 320 MW. Đập của thuỷ điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích mặt nước 8.700km2, thuộc địa bàn bốn xã: Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương). Đây là công trình thuỷ điện lớn nhất khu vực Bắc Miền Trung và tỉnh Nghệ An./. Nghệ An sẽ xả lũ đập thủy điện lớn nhất Bắc Miền Trung từ sáng mai VOV.VN - Nghệ An đã có lệnh vận hành xả lũ cho đập thủy điện lớn nhất Bắc Miền Trung từ 9h sáng mai (30/7), với lưu lượng từ 340 m3/s đến 1.000 m3/s.