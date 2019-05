Đạp xe tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại Hà Nội

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5), Hà Nội cam kết duy trì và nhân rộng mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện và xây dựng mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” tại các điểm du lịch trên địa bàn thành phố.



Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh các đợt thanh, kiểm tra và xử phạt vi phạm về buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc lá trên địa bàn thành phố. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, buôn bán thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền (ngoài cùng bên phải hàng trên) và Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá Lương Ngọc Khuê (ở giữa hàng trên) tham gia đạp xe tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Ngày 28/5, phát biểu khai mạc lễ mít tinh tại Hà Nội để hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho rằng, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vẫn gặp nhiều khó khăn, bởi việc mọi người có thể dễ dàng mua thuốc lá ở nơi công cộng, đặc biệt là các quán trà đá vỉa hè đến quán cà phê, nhà hàng sang trọng và những địa điểm vui chơi khác... điều đó đang gây ra những khó khăn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Ông Nguyễn Khắc Hiền cảnh báo sử dụng thuốc lá gây ra hơn 25 căn bệnh như: Ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da, các bệnh tim mạch, các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản… Theo đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2019 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc, ngăn ngừa hút thuốc trong thanh, thiếu niên, bảo vệ các thế hệ tương lai của đất nước khỏi các tổn thất về sức khỏe do việc sử dụng thuốc lá gây ra.

Tại lễ mít tinh, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá Lương Ngọc Khuê cũng bày tỏ mong muốn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố Hà Nội đẩy mạnh những hoạt động thiết thực để nhiều nơi, trong đó có phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm, những địa chỉ người dân Việt Nam mong muốn đến thăm, sẽ là nơi không khói thuốc.

Ngay sau lễ mít tinh, khoảng 100 người gồm các đại biểu và đông đảo sinh viên Trường Cao đẳng y tế Hà Nội đã đạp xe diễu hành nhằm lan tỏa ý nghĩa của chương trình và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày thế giới không thuốc lá. Năm nay, WHO lựa chọn chủ đề “Thuốc lá và các bệnh về phổi”.

Các nghiên cứu cho thấy, hơn 90% ca ung thư phổi, 75% ca bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính do sử dụng thuốc lá gây ra. Với gần 6 triệu ca tử vong hằng năm trên thế giới do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó gần 5 triệu ca là ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời thì trong thế kỷ 21, tổng số ca tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá sẽ lên tới 1 tỷ người.

Tại Việt Nam, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng đang được Quốc hội, Chính phủ quan tâm thông qua các cam kết chính trị mạnh mẽ khi phê chuẩn Công ước khung, ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực từ 1/5/2013./.