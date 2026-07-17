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VOV.VN - Mưa lớn đêm 15, rạng sáng 16/7 gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá, vùi lấp hơn 100m mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_dat-da-vui-kin-hang-tram-met-mat-duong-sau-lu-ong-o-minh-luong-lao-cai.m3u8
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Đất đá vùi kín hàng trăm mét mặt đường sau lũ ống ở Minh Lương, Lào Cai
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2026-07/tiktok_dat-da-vui-kin-hang-tram-met-mat-duong-sau-lu-ong-o-minh-luong-lao-cai.m3u8
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