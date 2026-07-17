Đất đá vùi kín hàng trăm mét mặt đường sau lũ ống ở Minh Lương, Lào Cai

Tóm tắt

VOV.VN - Mưa lớn đêm 15, rạng sáng 16/7 gây lũ ống cuốn theo lượng lớn đất đá, vùi lấp hơn 100m mặt đường qua khu dân cư ở trung tâm xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

