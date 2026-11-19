Tại sảnh tiếp đón và các phòng khám của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, hình ảnh người bệnh chen chân lấy số hay lỉnh kỉnh hồ sơ giấy tờ nay đã không còn.

Nhờ triển khai bệnh án điện tử từ cuối năm 2021, tỷ lệ thay thế hồ sơ giấy tại đây đã đạt trên 95%. Mọi thông tin khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và đơn thuốc được tích hợp đồng bộ trên phần mềm; đồng thời liên thông ký số giấy ra viện, giấy chứng sinh và kết nối trực tiếp với cổng dữ liệu của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, 100% y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện đều làm chủ công nghệ, biết khai thác AI hỗ trợ chuyên môn.

BS CKII Bùi Trọng Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: trên 95% hồ sơ giấy đã được thay thế bằng bệnh án điện tử.

"Việc thực hiện bệnh án điện tử góp phần giảm thiểu bệnh án giấy, thuận lợi cho việc lưu trữ, tra cứu và khai thác thông tin; bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện trong công tác quản lý, điều hành và quản lý chất lượng. Đến nay, trên 80% báo cáo thống kê y tế được thực hiện trên môi trường điện tử. Cùng với đó, các ứng dụng trong quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đã được kết nối liên thông với nhau, giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh và hạn chế tối đa nguy cơ sai sót", Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết.

Nhờ liên thông dữ liệu và đặt lịch hẹn trực tuyến, người bệnh được tiếp đón chu đáo, giảm thời gian chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Hồng Mây, ở phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đưa con đến khám chia sẻ: "Em đã từng cho bạn qua đây khi bạn còn nhỏ, hôm nay là quay lại lần thứ hai. Em thấy là mọi thứ càng ngày càng phát triển hơn, được tiếp đón nhanh nhẹn và được chu đáo hơn. Em cũng thấy là giấy tờ ít đi, mà mình thao tác theo hướng dẫn thì làm rất là nhanh".

Không gian sảnh tiếp đón và khu vực đăng ký khám bệnh khang trang, trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Quy trình khám khoa học, rõ ràng, cùng sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ y bác sĩ cũng giúp người người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế, hạn chế tối đa các chỉ định không cần thiết, tiết kiệm chi phí điều trị.

"Đưa bé xuống đây khám thì các bác sĩ đây là rất nhiệt tình và chu đáo. Như hôm nay cháu đi khám mắt thì xuống bác sĩ bảo là vết đỏ là do tay cháu cào vào chứ mắt cháu không việc gì, không phải thử máu, không phải đi xét nghiệm gì cả, cứ mua thuốc nhỏ cho cháu thôi. Tôi cảm nhận các bác sĩ rất tận tình và có tâm", bà Nguyễn Thị Thu, ở thôn Sơn Vi 3, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đưa cháu đến khám bày tỏ.

Song song với số hóa hành chính, bệnh viện đã ứng dụng công nghệ để làm chủ hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu như: hạ thân nhiệt chỉ huy, hồi sức tích cực sơ sinh; lọc máu liên tục, thay huyết tương cấp cứu ca nguy kịch; hay phần mềm chống nhầm lẫn trong thụ tinh trong ống nghiệm. Hệ thống hội chẩn từ xa (Telehealth) liên thông với tuyến Trung ương cũng giúp can thiệp thành công nhiều ca bệnh khó ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, đằng sau con số 97% người bệnh hài lòng vẫn là những thách thức không nhỏ. Áp lực tự chủ tài chính nhóm 1 khiến kinh phí đầu tư hạn hẹp, làm hạ tầng công nghệ thông tin mới dừng ở mức 4/7 theo tiêu chí của Bộ Y tế. Ngoài ra, việc trẻ sơ sinh chưa có mã định danh và nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa quen giao dịch trực tuyến cũng ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành số.

Chị Nguyễn Thị Hồng Mây được nhân viên y tế hướng dẫn thủ tục khám bệnh cho con nhanh gọn, giản lược giấy tờ tại quầy tiếp đón.

Để tháo gỡ những khó khăn này, bệnh viện đang triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ. Ông Bùi Ngọc Quỳnh, Phó Bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu, đảm bảo liên thông, đồng bộ và thống nhất nhằm phục vụ người dân tốt hơn. "Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện bệnh án điện tử, hoàn thiện hạ tầng, chuẩn hóa dữ liệu và tích hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong đăng ký khám chữa bệnh, đặt lịch khám và trả kết quả cho người dân"

Chủ động vượt khó, lấy công nghệ làm đòn bẩy nâng cao năng lực chuyên môn, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đang chứng minh hiệu quả rõ nét từ việc đưa Nghị quyết 57 và Đề án 06 vào thực tiễn đời sống. Mô hình “bệnh viện thông minh, không giấy tờ” nơi đây không chỉ mang lại sự hài lòng cho người dân, mà còn tạo xung lực quan trọng để chuyển đổi số ngành y tế Phú Thọ phát triển thực chất, bền vững.