Dấu ấn lịch sử ngành Than Quảng Ninh, mạch nguồn bồi đắp bản sắc vùng mỏ

Những ngày này, Khu di tích lịch sử quốc gia trên núi Trọc, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh đón nhiều đoàn cán bộ, công nhân đến tham quan, tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 – 12/11/2026). Đây là nơi Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai vào ngày 30/3/1959. Từ vị trí trên núi, có thể nhìn bao quát vùng than Cẩm Phả và một phần vịnh Bái Tử Long.

Trong buổi gặp gỡ hôm ấy, Bác thăm hỏi, động viên và căn dặn công nhân mỏ thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Lời căn dặn gắn với yêu cầu lao động cụ thể, đồng thời nhắc người thợ về trách nhiệm làm chủ khi vùng mỏ đã thuộc về nhân dân. Tinh thần ấy được Công ty Than Đèo Nai - Cọc Sáu cụ thể hóa trong các phong trào thi đua và kế hoạch sản xuất.

Ông Nguyễn Đăng Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Từ những lời căn dặn đó thì có rất nhiều các phong trào thi đua học và làm theo Bác. Tất cả được đưa vào kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện các chỉ tiêu sản xuất hằng tháng, theo từng giai đoạn cụ thể. Những năm gần đây thì chúng tôi cũng đều hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất, đời sống của cán bộ, công nhân thì cũng được nâng lên và duy trì".

Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai (Quảng Ninh) vào ngày 30/3/1959 (Ảnh nguồn do Công ty than Đèo Nai - Cọc Sáu cung cấp)

Nếu Đèo Nai lưu dấu chuyến thăm của Bác Hồ, thì tại núi Yên Lãng, phường Mạo Khê, một dấu mốc sớm hơn của lịch sử ngành Than được ghi lại. Theo tư liệu lịch sử, ngành khai thác than được ghi nhận ra đời vào ngày 10/1/1840 (tức mùng 6 tháng chạp năm Kỷ Hợi, năm Minh Mạng thứ 20). Vua Minh Mạng đã phê chuẩn theo lời thỉnh cầu của Tổng đốc Hải An Tôn Thất Bật, cho phép mở mỏ khai thác than tại núi Yên Lãng. Đây là mốc được ghi nhận là khởi đầu của ngành khai thác than Việt Nam. Ngày 1/11 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khánh thành khu di tích sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án tu bổ, tôn tạo.

Theo anh Lê Đức Tùng, Công ty Mỏ Địa chất, đơn vị thực hiện dự án tu bổ cho rằng dấu mốc này cho thấy việc khai thác than ở Mạo Khê đã được ghi nhận từ thời Minh Mạng, trước khi người Pháp khai thác than tại vùng mỏ. “Việc khai thác than đã có từ thời vua Minh Mạng trước cả thời điểm Pháp khai thác than ở đây này. Điều đó minh chứng việc là chính người Việt Nam đã phát hiện ra than, đưa vào phục vụ cuộc sống dân sinh, cũng là một sự tôn vinh với truyền thống sống của những người làm”, anh Lê Đức Tùng cho biết thêm.

Khu di tích lịch sử quốc gia trên núi Trọc, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh - nơi đón Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai các đây cách đây 67 năm.

Từ dấu mốc khai thác ban đầu, lịch sử ngành Than còn được tạo nên bởi quá trình đấu tranh của công nhân Vùng mỏ. Ngày 12/11/1936, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ trở thành một sự kiện tiêu biểu của phong trào công nhân Việt Nam và Đông Dương giai đoạn 1936 - 1939. Trong cuộc đấu tranh ấy, tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức được kết tinh qua khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm, chúng ta nhất định thắng!”. Trải qua nhiều thế hệ, “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục được nhắc đến như một giá trị tinh thần của người thợ mỏ, gắn với cách làm việc có tổ chức, sự gắn bó và trách nhiệm chung.

Ông Đoàn Văn Kiển, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhìn nhận giá trị ấy vừa được lưu giữ trong ngành Than, vừa lan tỏa cùng những người thợ mỏ trên nhiều vùng đất.

“Đối với lịch sử, giá trị "Kỷ luật và Đồng tâm" nằm ở trong lòng mỗi người cán bộ vùng mỏ. Nhìn lại truyền thống của ông cha, người ta đã làm thì bây giờ tôn trọng những việc đấy và người ta giữ bảo tồn. Cho nên "Kỷ luật và Đồng tâm" là một giá trị tinh thần được lưu giữ lại trong ngành Than và theo ngành Than đi khắp đất nước này. Ngành xây dựng văn hóa là xây dựng nếp sống ở đâu thì nhân dân được hưởng lợi. Tất cả đó là văn hóa của vùng đất”, ông Đoàn Văn Kiển nói.

Những câu chuyện ở Đèo Nai, Mạo Khê và cuộc tổng bãi công năm 1936 cho thấy di sản ngành Than không chỉ nằm trong các công trình, địa điểm. Dấu ấn còn là những giá trị được hình thành trong lao động và đấu tranh, được truyền lại qua cách người thợ làm việc, gắn bó với nhau và với vùng đất.

Khu lưu niệm không chỉ lưu giữ những bước ảnh mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử vùng mỏ Quảng Ninh cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản và gắn văn hóa với đời sống. Trong hướng đi đó, TKV xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo TKV, hiện Tập đoàn trực tiếp quản lý, bảo tồn 9 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia, cùng hơn 30 địa điểm lịch sử, tượng đài và công trình văn hóa tâm linh.

Một số trong số đó là cụm di tích quốc gia Cầu Poóc tích số 1, trận địa pháo cao xạ và hầm chỉ huy của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông, gắn với hoạt động vừa sản xuất, vừa chiến đấu của công nhân vùng mỏ; địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại Mạo Khê; khu vực ngã tư đường lên mỏ Đèo Nai, nơi ghi dấu chuyến thăm của Bác Hồ năm 1959. Nhiều địa điểm nằm ngay trong hoặc gần khu vực sản xuất, vì vậy di tích không tách khỏi sinh hoạt hằng ngày của người lao động.

Ngày 1/11 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khánh thành khu di tích sau khi hoàn thành giai đoạn 2 của dự án tu bổ, tôn tạo.

Ông Nguyễn Việt Thanh, Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết việc thường xuyên nhìn thấy những địa chỉ lịch sử cũng là cách để các thế hệ công nhân hiểu hơn về nơi mình làm việc và tiếp nối truyền thống.

“Những di tích của ngành Than thì cũng rất đặc biệt, gắn liền với các địa danh, đơn vị, khai trường sản xuất của ngành Than. Hằng ngày, cán bộ, nhân viên ngành Than đi làm vẫn đi qua, vẫn nhìn thấy những biểu tượng đó để trong công việc mình sẽ cố gắng hơn, trách nhiệm hơn, đặc biệt là lan tỏa những giá trị của di tích đến các thế hệ thợ mỏ trẻ", ông Nguyễn Việt Thanh chia sẻ.

Khi được gìn giữ và gắn với đời sống hôm nay, di tích giúp người thợ mỏ nhận thức rõ hơn lịch sử nơi mình đang lao động; còn truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” nhắc các thế hệ về sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm. Đó là những lớp giá trị làm nên bản sắc văn hóa Vùng mỏ, đồng thời là nội dung cụ thể để ngành Than tiếp tục bảo tồn, phát huy di sản văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.