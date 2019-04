Ban Thời sự VOV trao tặng điểm trường mầm non ở Thanh Hóa

Sáng nay (25/05), tại xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thời sự (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức khánh thành điểm trường mầm non Yên Bình cho giáo viên và học sinh nhà trường.



Đoàn Đài TNVN cùng các đối tác tặng quà cho các em học sinh điểm trường Mầm non Yên Bình.

Từ chương trình từ thiện này, hàng nghìn người dân khu vực biên giới Yên Khương cũng đã được khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí; được tuyên truyền về luật an toàn giao thông.

Điểm Trường mầm non Yên Bình nằm bên dòng suối Yên Bình, đã gắn bó với cô trò nhiều năm nay. Thế nhưng, tháng 10/2017, trận lũ ống, lũ quét tràn qua đã khiến nhiều bản làng Yên Khương bị nhấn chìm trong nước; đặc biệt, điểm trường này bị đất đá sạt lở, vùi lấp một phần. Cũng từ ngày đó, cô trò nhà trường phải dạy và học trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn và lo lắng và bất an, nhất là mùa mưa lũ đến.



Khai trương biển hiệu Điểm trường Mần non.

Trước những khó khăn của cô trò học sinh nhà trường, sau khi đi khảo sát, Lãnh đạo Ban Thời sự VOV1 cùng các nhà tài trợ đã quyết định chung tay, quyên góp và xây dựng điểm trường này, với mong muốn cô trò nhà trường có nơi dạy và học an toàn trước những diễn biến phức tạp của thiên tai.



Việc đưa điểm trường mầm non vào sử dụng đã khích lệ tập thể giáo viên nhà trường và niềm vui mừng của người dân trong bản. Cô giáo Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Nầm non Yên Bình không dấu nổi sự xúc động, vui mừng nói: “Đây là một nguồn động viên và có ý nghĩa rất lớn đối với cô và trò nhà trường. Giờ đây các cháu được học tập và có môi trường giáo dục tốt nhất, các cháu không phải chen chúc nhau trong phòng chật hẹp nữa mà phòng học khang trang đầy đủ các tiện nghi, tạo cơ hội cho các cháu được phát triển một cách toàn diện nhất”.



Lãnh đạo VOV1, Cục cảnh sát Giao thông, cùng đại diện chính quyền huyện Lang chánh trồng cây lưu niệm tại điểm trường.

Với nguồn kinh phí quyên góp gần 1 tỷ đồng, điểm trường mầm non Yên Bình có 2 phòng học chính, một phòng công vụ, công trình bếp, nhà vệ sinh, khu sân chơi…với tổng quy mô gần 400m2. Công trình là sự chung tay, góp sức từ đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, cán bộ, Lãnh đạo, phóng viên Ban Thời sự Đài TNVN cùng các nhà hảo tâm…



Bà Hoàng Thị Thu Hường, Phó Ban quản lý khu Du lịch Sinh Thái Tràng An, đơn vị có nhiều đóng góp để thực hiện điểm trường này chia sẻ: “Khu du lịch sinh thái Tràng An mong muốn chia sẻ một phần nhỏ nhỏ bé tạo niềm vui cho các con khi đến trường có được cơ sở hạ tầng khang trang hơn để các con dễ dàng trong quá trình học tập ở đây”.



Đoàn từ thiện phát quà cho học sinh địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành điểm trường, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thời sự VOV1 chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con nơi đây, đồng thời khẳng định, việc làm nhỏ bé này cũng là trách nhiệm của những người làm báo.



“Chúng tôi cho rằng đây là một công việc nhỏ bé thôi nhưng thể hiện được cái tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo nói riêng và của những người đang sống và làm việc ở những nơi có điều kiện tốt hơn chút hi vọng rằng với điểm trường này thì các cháu có thêm một cái điều kiện học tập tốt nhất và sau này trở thành những người có ích để đóng góp xây dựng cho quê hương và đất nước...”, nhà báo Đồng Mạnh Hùng nói.

Một nữ cảnh sát giao thông tham gia lớp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh của trường.

Trong khuôn khổ chương trình từ thiện, Ban Thời sự, VOV đã phối hợp với các nhà hảo tâm, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩ cho người dân và các cháu học sinh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện cấp phát hàng nghìn cơ số thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân ở xã Yên Khương.



Các bác sĩ bệnh viện Việt - Đức khám bệnh và phát thuốc cho bà con địa phương tại trạm y tế xã Yên Khương.

Cũng trong sáng nay, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, đã có mặt tại xã biên giới Yên Khương tặng nhiều phần quà ý nghĩa như mũ bảo hiểm, đồ dùng học tập…và tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân về đảm bảo an toàn giao thông.



Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, an toàn giao thông là một nội dung trong giáo dục về kỹ năng an toàn, chúng tôi cho rằng đây là một việc làm thiết thực.



Rất đông bà con đến khám bệnh.

“Sự quan tâm của Đài Tiếng Nói Việt Nam đặc biệt là Ban Thời sự cùng với các đơn vị hảo tâm thì Cục Cảnh sát Giao thông kết hợp để tuyên truyền cho bà con và các cháu học sinh những kỹ năng cơ bản về an toàn giao thông kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những hiểm họa tai nạn giao thông và để phát triển lành mạnh tạo ra một môi trường từ bé có những kiến thức rất cơ bản về an toàn giao thông”, Đại tá Đỗ Thanh Bình nói.



Hôm nay, cô trò trường mầm non Yên Bình đã có nơi dạy và học khang trang hơn, không lo nỗi lo sạt lở, lũ ống như những nam trước, bà con trong bản được hướng dẫn, truyên truyền những kiến thức về an toàn giao thông; và đặc biệt là hàng trăm người dân đã được khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí…



Những điều tưởng chừng như đơn giản đối với người dân đồng bằng, thành phố, nhưng với người vùng biên viễn này là cả một mơ ước, mơ ước về những điều giản dị - và đó cũng là mong muốn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài TNVN cũng như các nhà hảo tâm mang đến cho bà con những điều giản dị và nhỏ bé./.