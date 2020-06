Đài PT-TH Đồng Tháp nỗ lực chuẩn bị cho LHPT toàn quốc lần thứ XIV

Vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc năm nay diễn ra từ 24-27/6 với sự tham dự của 62 Đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước, 16 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân tham gia. Đến thời điểm này, về phía Đài PT-TH Đồng Tháp - đơn vị đăng cai đã sẵn sàng mọi công việc trong suốt thời gian diễn ra Liên hoan.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Bùi Thanh Hồng, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ chức LHPT toàn quốc lần thứ XIV năm 2020.

Ông Bùi Thanh Hồng, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Đồng Tháp.

PV: Thưa ông, là đơn vị đăng cai tổ chức LHPT toàn quốc năm nay, Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp đã có sự chuẩn bị như thế nào để kỳ Liên hoan lần này diễn ra tốt đẹp và thành công nhất? Cùng với đó, do dịch Covid-19 nên thời gian tổ chức Liên hoan phải lùi lại, vậy việc chuẩn bị cho kỳ Liên hoan này của Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp có gì khó khăn không, thưa ông?

Ông Bùi Thanh Hồng: Đài PT-TH Đồng Tháp rất là vinh dự được Đài Tiếng nói Việt Nam chọn làm nơi đăng cai LHPT toàn quốc lần thứ XIV. Đây là dịp rất tốt để tỉnh Đồng Tháp quảng bá hình ảnh của mình cũng như là cơ hội tốt để những anh em làm báo phát thanh của Đài Đồng Tháp được tiếp cận với các bạn bè đồng nghiệp khắp cả nước để trao đổi nghiệp vụ. Xác định được tầm quan trọng của kỳ Liên hoan lần này, là đơn vị đăng cai, Đài PT-TH Đồng Tháp đã sớm có kế hoạch để tổ chức tốt các phần việc được Đài Tiếng nói Việt Nam giao.

Thứ nhất chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức địa phương để huy động sức mạnh các ngành bởi đây là một kỳ Liên hoan mang tầm vóc lớn. Thứ hai, phía Đài PT-TH Đồng Tháp cũng thành lập các bộ phận chuyên môn để trực tiếp kết nối với các bộ phận của Đài Tiếng nói Việt Nam để có sự chuẩn bị tốt nhất. Anh em chúng tôi cũng sẵn sàng để phối hợp chuẩn bị cơ sở, vật chất, kỹ thuật nơi diễn ra khai mạc, bế mạc, cũng như là tiếp đón của các bạn đồng nghiệp được chu đáo.

Theo kế hoạch trước đây, LHPT sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ - điều đó có ý nghĩa lớn hơn khi đất Đồng Tháp cũng là nơi yên nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Bác Hồ. Tuy nhiên do dịch bệnh xảy ra, chúng ta không thể tổ chức như kế hoạch và phải lùi lại. Dù không diễn ra như mong muốn nhưng tôi nghĩ, Việt Nam đã khống chế dịch bệnh tốt, tình hình hiện nay đã tương đối ổn định và chúng ta có thể tổ chức Liên hoan vào cuối tháng 6 này, chúng tôi cũng rất mừng.

Ông Bùi Thanh Hồng trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

PV: Đây là lần thứ 14 LHPT toàn quốc được tổ chức. Vậy so với những kỳ Liên hoan trước, Liên hoan lần này được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp sẽ có sự khác biệt như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Thanh Hồng: Đã qua 13 lần LHPT rồi, tôi nghĩ cơ quan tổ chức là Đài Tiếng nói Việt Nam cũng rất nhiều kinh nghiệm để tổ chức một kỳ Liên hoan sau tốt hơn kỳ Liên hoan trước.

Về phía đơn vị đăng cai, chúng tôi cũng rất cố gắng. Đồng Tháp có sự khác biệt so với nhiều địa phương khác bởi đây là một nơi mà xưa giờ người ta gọi khuất nẻo, vị trí địa lý không thuận lợi lắm về giao thông, cũng như cơ sở vật chất cũng chưa phải là tốt lắm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Đồng Tháp đã có rất nhiều nỗ lực để cải thiện hình ảnh của mình, cơ sở vật chất, giao thông cũng khá hơn. Tuy nơi ăn chốn nghỉ, nơi diễn ra các sự kiện lớn không được hoành tráng tiện nghi như ở các thành phố lớn nhưng tôi nghĩ các yêu cầu đề ra cho LHPT thì hoàn toàn có thể đạt được.

Ngoài ra, Đồng Tháp từ lâu đã có truyền thống vượt qua sự khuất nẻo, bù đắp lại bất lợi về địa lý bằng một tình cảm mến khách. Với những hành động mến khách của chính quyền, cũng như cả hệ thống chính trị nơi đây, hình ảnh Đồng Tháp được xây dựng rất là tốt. Với tinh thần đó, Đài PT-TH Đồng Tháp cũng sẽ cố gắng cao nhất để làm hài lòng các bạn đồng nghiệp gần xa khi về với Đồng Tháp.

PV: Ông kỳ vọng LHPT toàn quốc tổ chức tại Đồng Tháp sẽ mang đến những mặt tích cực gì cho Đài PT-TH địa phương?

Ông Bùi Thanh Hồng: Như chúng ta đã biết, với sự phát triển của các loại hình truyền thông hiện nay, phát thanh cũng có giai đoạn lép vế so với loại hình truyền hình, báo điện tử. Tại Đài PT-TH Đồng Tháp, phát thanh cũng không khỏi bị ảnh hưởng chung, do đó Liên hoan tổ chức lần này tại Đồng Tháp tôi nghĩ là dịp rất là tốt để anh em làm báo phát thanh chúng tôi tiếp cận được các bạn đồng nghiệp. Có thể có nhiều cơ quan làm phát thanh rất là tốt và được tiếp cận các bạn đồng nghiệp, cụ thể qua các chương trình phát thanh trực tiếp chấm tại chỗ, anh em chúng tôi sẽ học được nhiều điều hơn.

Thứ hai là được tham gia các Hội thảo, có chuyên gia nước ngoài. Cái này phải nói là thời gian vừa qua anh em làm phát thanh ở các Đài địa phương ít được tiếp cận với các chuyên gia có kinh nghiệm làm báo phát thanh hiện đại. Đây là dịp rất là quý, chúng tôi có kế hoạch sẽ tận dụng tối đa để học hỏi thật là nhiều qua LHPT lần này để phát thanh của Đồng Tháp sẽ có bước tiến mới.

Đài PT-TH Đồng Tháp ngày càng được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị. (Ảnh: Phạm Hải, Văn Lợi)

PV: Là Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp, ông đánh giá như thế nào về vị trí của phát thanh hiện nay? Đài PT-TH tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch và đầu tư cho phát thanh như thế nào để phát thanh phát triển?

Ông Bùi Thanh Hồng: Phát thanh là một loại hình báo chí rất nhanh nhạy, đầu tư ít tốn kém, dễ tiếp cận với công chúng. Chúng ta biết trong thời đại hiện nay, khi thời gian nhàn rỗi càng ít thì phát thanh càng phát huy ưu thế của mình. Khi chúng ta khi làm việc, khi di chuyển trên đường, hay ở những nơi nông thôn hẻo lánh chưa có điện, chúng ta chỉ cần có một cái radio là tiếp cận được thông tin. Khi có những sự cố xảy ra như thiên tai, dịch bệnh thì phát thanh lại có lợi thế rất lớn trong việc thông tin nhanh. Lợi thế này theo tôi nghĩ sẽ phát huy được trong thời buổi công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Ở Đài PT-TH Đồng Tháp cũng giống như các đài bạn, thời gian qua đầu tư cho phát thanh cũng chưa nhiều. Thực ra có lý do khách quan là các đài hiện nay đều tự chủ kinh phí hoạt động, do đó đầu tư cho phát thanh cũng có hạn chế. Tuy nhiên năm 2020 này, Đài Đồng Tháp cũng đã có những gói thầu nâng cấp phòng thu để nâng cao chất lượng. Hiện nay theo quy định thì các đài địa phương phát thanh chỉ phát sóng được 5KW trên sóng FM thôi, thành ra sóng phủ không được xa. Do đó, thời gian qua chúng tôi đã đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư làm sao tăng cường sóng phát thanh trên nền tảng internet, trên mạng xã hội để có thể tiếp cận công chúng một cách phong phú, đa dạng hơn.

Qua Liên hoan lần này, cùng với sự đầu tư, chuẩn bị cũng như được tiếp cận các bạn đồng nghiệp, được tham gia các Hội thảo, tôi tin phát thanh của Đồng Tháp sẽ có bước phát triển tốt hơn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.