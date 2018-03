Đoàn viên, thanh niên VOV và các đơn vị hào hứng hiến máu nhân đạo

Trước nhu cầu máu điều trị, cứu chữa người bệnh, người bị tai nạn ngày càng cao và chào mừng 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 20/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Đoàn thanh niên Tạp chí Cộng sản; Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Cục kế hoạch đầu tư, Trung đoàn 31 BTL Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Thư viện Hà Nội và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức chương trình "Hiến máu nhân đạo 2018". Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị và hàng trăm đoàn viên, thanh niên. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VOV phát biểu khẳng định công tác hiến máu tình nguyện là một chương trình mang nhiều ý nghĩa to lớn, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, nâng cao nhận thức của người dân trong việc hiến máu nhân đạo và đề cao truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên của VOV và các đơn vị đã đăng ký hiến máu từ sớm. Các đoàn viên đến tham dự đều mang một tinh thần hào hứng và sẵn sàng cống hiến những giọt máu quý của mình để cứu người. Để đảm bảo sức khỏe cũng như tiêu chuẩn, các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu đều phải kiểm tra sức khỏe. Các bác sỹ kiểm tra huyết áp, tim mạch, lấy mẫu máu để làm các xét nghiệm cần thiết... Chị Tống Thị Hồng hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát giao thông đường bộ (Bộ Công an) cho biết, đây là lần thứ 2 chị tham gia hiến máu nhân đạo và chị cảm thấy rất vui vì những giọt máu của mình có thể góp phần cứu chữa các bệnh nhân. Anh Phí Hùng Lĩnh (Nhân viên Văn phòng VOV) chia sẻ: "Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, bao dung, đồng thời còn là trách nhiệm không phải của riêng ai. Vì vậy, mỗi khi có dịp tôi đều tham gia hiến máu với mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc cứu chữa các bệnh nhân...". Chị Phạm Hòa (VOV) lần đầu tiên tham gia hiến máu cho biết: "Lúc đầu tôi cũng hơi hộp hộp nhưng bây giờ thì lại cảm thấy rất vui và hào hứng. Nếu thời gian tới, có chương trình như vậy tôi chắc chắn sẽ tiếp tục đăng ký". Các bác sỹ đã tiếp nhận được hàng trăm đơn vị máu. Các đơn vị máu này sẽ được bảo quản và đưa về bệnh viện kiểm tra, sàng lọc, phân loại... rồi đưa vào kho cất giữ theo tiêu chuẩn. Các đoàn viên, thanh niên sau khi hiến máu xong sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia hiến máu.

