Đồng Tháp luôn tạo điều kiện tốt nhất để LHPT toàn quốc thành công

Sáng 25/6, trong khuôn khổ LHPT toàn quốc lần thứ XIV, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài TNVN dẫn đầu Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp - vùng đất Sen Hồng rất vui mừng được đón tiếp các đại biểu tham dự LHPT toàn quốc lần thứ XIV. Đây là vinh dự, tự hào của quê hương Đồng Tháp – nơi an nghỉ cuối cùng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh Đồng Tháp trong khả năng của mình sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Liên hoan diễn ra thành công, tạo dấu ấn trong lòng các đại biểu về vùng đất Sen Hồng chân tình, mến khách.

Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Đài TNVN và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Lê Minh Hoan, có một sự ngẫu nhiên thú vị của lịch sử đó là việc cụ Nguyễn Sinh Sắc sinh ra ở Làng Sen xứ Nghệ và nơi an nghỉ cuối cùng của cụ là đồng Sen Tháp Mười. Hai biểu tượng về Sen này làm cho sự gắn bó giữa Nghệ An và Đồng Tháp trong suốt chiều dài lịch sử càng thêm bền chặt. Nhiều người dân Đồng Tháp không có dịp tới Nghệ An nhưng vẫn biết đó là nơi sinh của cụ Nguyễn Sinh Sắc và Đồng Tháp luôn tự hào về điều đó.

Ông Lê Minh Hoan cũng cho biết, “Vùng đất Sen Hồng” được mệnh danh là nơi khuất nẻo, gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong những năm qua, tỉnh đã lựa chọn vươn lên gắn liền với tư tưởng cởi mở hình ảnh Sen hồng. Những thành công nổi bật của tỉnh Đồng Tháp là trong 12 năm qua, chỉ số PCI luôn đứng trong top 5 của cả nước. Những điểm nổi bật của tỉnh được cả nước biết đến là đi đầu trong tổ chức Cà phê doanh nhân; Hội quán nông dân;... Lĩnh vực xuất khẩu lao động, với tâm thế “ra đi làm thuê để về làm chủ” cũng gặt hái nhiều thành công.

"Trong những năm qua, địa phương đã cố gắng xây dựng dựa trên biểu tượng là bông sen với slogan "Đồng Tháp thuần khiết như hồn Sen". Đây là niềm tự hào, một biểu trưng của Đồng Tháp", ông Lê Minh Hoan cho biết.

Ông Hoan mong muốn qua sự kiện Liên hoan Phát thanh toàn quốc đang diễn ra, hình ảnh vùng đất, con người Đồng Tháp sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với những đại biểu về với quê hương Đồng Tháp và mong muốn Đồng Tháp tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Đài TNVN để hình ảnh Đồng Tháp không chỉ là riêng của tỉnh mà còn lan tỏa ra cả nước, đồng thời hấp thu lại được những mô hình, sáng kiến hay từ các địa phương khác thông qua các cơ quan truyền thông để góp phần phát triển địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ thay mặt lãnh đạo Đài và các đơn vị tham dự LHPT lần này gửi lời cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực cùng phối hợp và chuẩn bị tốt nhất để LHPT toàn quốc lần thứ XIV diễn ra thành công.

Tổng Giám đốc cho biết, năm nay kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, LHPT toàn quốc lần thứ XIV được tổ chức tại Đồng Tháp mang ý nghĩa lớn bởi đây là nơi yên nghỉ của cụ Nguyễn Sinh Sắc - người cha muôn vàn kính yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm nhận chung của các đoàn về tham dự LHPT toàn quốc tại Đồng Tháp là sự chân tình, gần gũi, mến khách của lãnh đạo và người dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết, năm nay Đài TNVN có 3 sự kiện quan trọng, thứ nhất là LHPT toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra tại Đồng Tháp, thứ 2 là ngày 7/9 tới đây, Đài TNVN sẽ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập trong niềm tự hào là cơ quan báo chí đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thứ 3 là vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đài, đoàn ca nhạc Đài TNVN giờ là Nhà hát Đài TNVN cũng vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng vinh dự đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 57 tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 10/2020. Nói như vậy để thấy được truyền thống rất vẻ vang nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề.

Hiện nay, Đài TNVN có 8 kênh phát thanh quốc gia, 17 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử và 1 tờ báo in với gần 2700 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ với 6 cơ quan thường trú trong nước và 13 cơ quan thường trú tại các khu vực trên thế giới, 2 trường cao đẳng PT-TH.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ tặng ông Lê Minh Hoan bức ảnh Bác Hồ với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ Đài TNVN.

"Chúng tôi luôn xác định với những người làm ở Đài TNVN phải xây dựng được văn hóa của người làm ở Đài TNVN. Với tất cả các địa phương, ban ngành phải luôn gần gũi, sâu sát và luôn thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc phản ánh thực tiễn đổi mới của các địa phương, ban ngành trong cả nước", ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ, với Đồng Tháp từ nhiều năm nay trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN đã luôn phản ánh dù còn nhiều khó khăn, bất lợi về vị trí địa lý nhưng đã luôn trăn trở đổi mới, tạo sự bứt phá không chỉ về kinh tế mà còn về xã hội, văn hóa. Bộ mặt kinh tế-xã hội của Đồng Tháp đã có sự đổi thay, đặc biệt là tình người Đồng Tháp.

"Chúng tôi đã đến Đồng Tháp nhiều lần, mỗi lần đến thì thấy bộ mặt của tỉnh rất là khác so với trước đây. Rất đẹp, khang trang, đặc biệt là tình cảm của con người Đồng Tháp luôn "tinh khiết như hồn Sen". Tôi tin rằng, các đơn vị không chỉ Đài Tiếng nói Việt Nam mà các Đài PT-TH các địa phương trong cả nước khi rời Đồng Tháp đều mang theo những tình cảm tốt đẹp; mang theo những bài viết, thước phim, tấm ảnh tư liệu rất đẹp đẽ, cuốn hút về mảnh đất Sen Hồng", ông Nguyễn Thế Kỷ nói./.